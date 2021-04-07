私校將惡性退場？ 高教工會籲刪24條

學生越來越少，私立高校就該開始準備退場嗎？台灣高校招生缺口逐年擴大，民進黨立委陳秀寳指出，教育部應超前部署、積極調查相關學校，其實目前教育部已研擬制定「私立高級中等以上學校退場條例」，但高教工會仍痛批，該法案24條將造成董事會選擇惡性退場。

少子化下的學生荒

少子化趨勢下，越來越多學校招不到學生，日前內政部統計資料更顯示，台灣今年度1月出生人數跌破1萬，再創新歷史新低。招生狀況不佳的學校面臨校地閒置及教師失業等問題。

據教育部推估，4年後高中新生將減少近3萬人，111學年度的大學一年級生更將低於20萬人，到了117學年度，更將只剩下約16萬人，比101學年度少了整整11萬人以上。

民進黨立委陳秀寳指出，在少子化的情況下，目前已出現學生減少的跡象，教育部應該超前部署、主動調查，以維護教職學及學生權益，而目前立院草案中，已擬定兩階段預警學校及專案輔導學校認定標準，若學校表現不良，則進入退場階段。

台灣高校的「心魔」

然而，高教工會認為，私校是公共資產，因此私校退場條例並非必要，現有的行政法規已經足以處理私校結束招生後的相關教師資遣與資金協助問題，問題只在於「行政機關做不做？」

此外，高教工會秘書長陳尚智痛批，當教育部及中央選擇將後段班的爛學校移除，這樣的排序心理是台灣的「心魔」，讓教育資源越來越集中，卻未能思考後段班學校地處偏遠、無法取得資源等問題，以及此類高校移除後，在地學生的就學問題如何處理。

另一方面，私立高校是「私人興學」，高校工會認為，真心認真辦學的私立學校，根本無法透過該法案取得資源，且法案24條規定，私校可於3年內轉辦其他教育、文化、社福事業，「會讓圖利的董事會惡性退場，轉而追求其他私利」，因此24條「必須刪除」。

對此教育部於公聽會後回應，過去僅有私校法71條，從案例可發現退場私校出現頻繁申請及快速轉型，因此於退場法中加上24條設定期限，至於細節仍待立院商議，盼加速進入逐條審議階段。

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