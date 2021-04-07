快訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情衝擊許久未返鄉 斯里蘭卡在台學生齊聚興大過新年

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
4月13至14日是斯里蘭卡「泰米爾新年（Sinhala Tamil Ne year）」，在中興大學就讀的斯里蘭卡學生，邀請全台近50位斯國學生到中興大學過年同歡，一起玩傳統遊戲、吃傳統美食。圖／興大提供
4月13至14日是斯里蘭卡「泰米爾新年（Sinhala Tamil Ne year）」，在中興大學就讀的斯里蘭卡學生，邀請全台近50位斯國學生到中興大學過年同歡，一起玩傳統遊戲、吃傳統美食。圖／興大提供

4月13至14日是斯里蘭卡「泰米爾新年（Sinhala Tamil Ne year）」，如同台灣新年一樣，是親朋好友相聚同歡的日子。在中興大學就讀的斯里蘭卡學生，今年特別發起新年慶祝活動，4月3日在台灣健康合作發展組織、興大國際事務處的協辦下，邀請全台近50位斯國學生到中興大學過年同歡，一起玩傳統遊戲、吃傳統美食。

活動發起者是興大化學系研究所碩士生韓子延，他表示，離鄕來台求學的學生，因路途遙遠，通常無法回國與家人團聚，加上疫情影響，大部分人學生都許久未回國，更顯思鄉之情。在台斯國學生目前大約70人，這次有50名留學生參與，加上20名的台灣學生與師長，約70多人一起在興大行政大樓後草坪過新年。

韓子延說，「泰米爾新年」慶祝著太陽從雙魚座宮到白羊座宮的移動，新年期間，家人們會聚在一起慶祝、吃飯、逛寺廟、玩傳統遊戲等。因此這次安排了斯里蘭卡的傳統遊戲，包含盲人摸象、矇眼餵優格、湯匙檸檬接力比賽、穿針引線、麵粉中找金幣、水球大賽等，同時準備了十多道的傳統美食，讓大家一解鄉愁。

主辦學生Naveen指出，對於我們而言，這是一個在台灣分享我們的文化的大好機會。首先，要感謝國際事務處OIA和HCOOP讓我們把這個活動組織得越來越好，這次我們邀請所有在台的斯里蘭卡學生一起慶祝新年。舊的一年結束，伴隨著噪鵑的鳴唱展開了嶄新的一年，期待在新的一年當中，生活過得更加豐富精彩。作為一個團隊，我們真的非常幸運能有這樣的機會。

4月13至14日是斯里蘭卡「泰米爾新年（Sinhala Tamil Ne year）」，在中興大學就讀的斯里蘭卡學生，邀請全台近50位斯國學生到中興大學過年同歡，一起玩傳統遊戲、吃傳統美食。圖／興大提供
4月13至14日是斯里蘭卡「泰米爾新年（Sinhala Tamil Ne year）」，在中興大學就讀的斯里蘭卡學生，邀請全台近50位斯國學生到中興大學過年同歡，一起玩傳統遊戲、吃傳統美食。圖／興大提供

斯里蘭卡 中興大學

延伸閱讀

影／參賽者不服！暴怒衝上台扯「斯里蘭卡小姐」皇冠遭打臉

聯合國將表決斯里蘭卡人權案 印度陷兩難

防伊斯蘭極端主義 斯里蘭卡禁戴面罩

「筆痕墨跡」史博館館藏名家書畫展 移師興大展出

相關新聞

輔英科大舉辦校園開放日 展現16學系特色

輔英科技大學舉辦校園開放日，4學院、16個科系師生各顯神通，邀高中職生與家長參觀學校特色與優勢。校長顧志遠表示，輔英是南...

私校將惡性退場？ 高教工會籲刪24條

學生越來越少，私立高校就該開始準備退場嗎？台灣高校招生缺口逐年擴大，民進黨立委陳秀寳指出，教育部應超前部署、積極調查相關學校，其實目前教育部已研擬制定「私立高級中等以上學校退場條例」，但高教工會仍痛批，該法案24條將造成董事會選擇惡性退場。

清大研發室溫下全球最亮量子光源 登國際期刊封面故事

鈣鈦礦量子點可應用在高速的計算、通訊及螢幕，備受國際材料研究領域矚目，但有壽命不長、穩定性不足缺點，國立清華大學材料系教...

「我是中國人不願文件藏國外」 錢復一生史料捐中研院

「我是中國人，我不願我的文件被送到國外。」前監察院長、現任財團法人蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復，慷慨捐贈個人近40...

斜槓青年瘋雙主修 大學紛放寬門檻

大學生瘋雙主修，教育部統計，一○八學年有一點二萬名大學生雙主修，比一○一學年成長兩成二。頂尖大學生更踴躍雙修，以台灣大學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。