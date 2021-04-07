疫情衝擊許久未返鄉 斯里蘭卡在台學生齊聚興大過新年

4月13至14日是斯里蘭卡「泰米爾新年（Sinhala Tamil Ne year）」，如同台灣新年一樣，是親朋好友相聚同歡的日子。在中興大學就讀的斯里蘭卡學生，今年特別發起新年慶祝活動，4月3日在台灣健康合作發展組織、興大國際事務處的協辦下，邀請全台近50位斯國學生到中興大學過年同歡，一起玩傳統遊戲、吃傳統美食。

活動發起者是興大化學系研究所碩士生韓子延，他表示，離鄕來台求學的學生，因路途遙遠，通常無法回國與家人團聚，加上疫情影響，大部分人學生都許久未回國，更顯思鄉之情。在台斯國學生目前大約70人，這次有50名留學生參與，加上20名的台灣學生與師長，約70多人一起在興大行政大樓後草坪過新年。

韓子延說，「泰米爾新年」慶祝著太陽從雙魚座宮到白羊座宮的移動，新年期間，家人們會聚在一起慶祝、吃飯、逛寺廟、玩傳統遊戲等。因此這次安排了斯里蘭卡的傳統遊戲，包含盲人摸象、矇眼餵優格、湯匙檸檬接力比賽、穿針引線、麵粉中找金幣、水球大賽等，同時準備了十多道的傳統美食，讓大家一解鄉愁。