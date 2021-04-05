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南投暨南大學設雨水回收系統 有效利用水資源

中央社 / 南投5日電

水情告急，國立暨南國際大學利用學校內設置的雨水貯留設施，將每天產生的600噸生活污水淨化後，用在校園景觀澆灌；學生活動中心等單位也設置雨水回收系統，有效利用水資源

水情告急，台中市和彰化縣部分地區明天起實施分區供水，南投縣雖未被列入分區供水區域，但南投縣政府仍呼籲民眾節約用水，位於南投埔里鎮的國立暨南國際大學也加強水資源回收，節約用水。

暨南大學校長武東星接受媒體聯訪時說，學校積極向經濟部水利署爭取補助，在校內的體育健康中心設置雨水貯留系統，雨水跟泳池一年所回收的水量，可供中心使用一年綽綽有餘。

暨南大學指出，除了體健中心外，校內也設置中水（再生水）回收系統，可將師生每天產生的600噸生活污水淨化後，回收在校園內的水池，用在校園景觀澆灌以及生態池，校內的人文學院、圖資大樓、學生活動中心等建築，也都設有雨水回收系統，有效利用水資源。

校方表示，學校的女生宿舍從今年開始，也建置屋頂雨水集流及中水管線連接沖廁系統，預計每年回收的水量可達3萬3215公噸，大量節省用水量，直接降低水資源供應的負擔。

水資源 污水

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