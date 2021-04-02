國三生最愛百大熱門科系曝光！ 看出學生這項特質

九年級學生對哪些大學科系最感興趣？根據大學問網站統計近7個月來使用者查詢數據，發現九年級生有興趣的百大科系反映出新世代「追求自我價值實現」的趨勢，不吝展現自我是九年級的特色，包括設計、大眾傳播及美術藝術表演領域有35科系進入百大，其中包括政大傳播學院大一大二不分系、實踐服裝設計學系、北商數位多媒體設計系及朝陽科大傳播藝術系等4個系，長期佔據熱門科系前10名。

大學問網站執行長魏佳卉表示，高中生是第一代網路原住民，社群、影音自媒體展現自我是生活重要元素，讓他們有動機學習設計、大傳，甚至表演等技能，作為進入網路社交，甚至實現網紅夢想的基本能力儲備。

魏佳卉也指出，包括普大、科大、軍警等149所大學，共有49所大學的科系進入熱門百大，其中熱門科系最多TOP10的大學當中，藝術表演專門領域，系所不多的國立台灣藝術大學及國立台北藝術大學，分別擠進Top10的第2名及第7名

魏佳卉說，包括醫師、護理師、藥劑師、營養師、物理治療師、心理師都是國家考試保障的專業人員，必須就讀相關科系才能參加執業資格考試，因此醫藥領域，向來在選填志願時受到考生青睞；其中特別值得關注的為「心理相關學系」，全國僅有17所大學在大學部開設心理相關科系，卻有14個科系進入百大，佔比為123學類最高。

魏佳卉觀察，「青少年面對學業、人際關係、自我認同等壓力無法紓解，因此對心理專業有興趣，一方面解決自身問題，未來規劃取得心理師執照，也有不錯就業發展。」大學問網站也提醒，不論臨床或諮商心理師國家專技人員考試，都要有心理相關系所碩士以上學位，才能取得考試資格。

此外，動物、寵物科系為數不多，卻有包括元培科大寵物保健系、中興大學獸醫學系、屏科大獸醫學系及弘光科大動物保健學士學位學程進入百大，因為毛小孩對於新世代的吸引力，近年相關科系備受學子歡迎。

魏佳卉也分析，應為小眾冷門的刑事、犯罪鑑定科系，則是因為國內外刑事案件影集、電影、動漫、小說作品在青少年間流行，讓學子對相關工作發生好奇，帶動相關科系變成「潮流志願」選項。

電機、資訊、機械、法律、商管都是傳統熱門就業科系，然而卻僅有13系進入百大，另外課程地圖規畫相對跨領域的台師大東亞學系、成大全校不分系學士學位學程進入百大，凸顯出新世代追求跨領域學習的渴望。

魏佳卉說，電資、商管仍是佔整體熱門就業科系的大宗，隨著適性揚才、多元入學等教育政策和趨勢發展，新世代的價值觀有更多元的選擇，因此從科系選擇上，魏佳卉發現，九年級生雖然也會「務實」聽爸媽的，但更能勇敢做自己，因此科系選擇喜好多元，呈現更多實現自我價值的趨勢。