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北市大不啟動校長遴選 北市將依法究責

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北市大今發布新聞稿指市府有意官派校長護航特定人選，教育局表示，該校既未依法訂定遴選要點亦未啟動遴選作業，何來官派校長一說，指控子虛烏有。圖／聯合報系資料照
北市大今發布新聞稿指市府有意官派校長護航特定人選，教育局表示，該校既未依法訂定遴選要點亦未啟動遴選作業，何來官派校長一說，指控子虛烏有。圖／聯合報系資料照

台北市立大學校長戴遐齡兩屆將任滿，距離戴遐齡任期屆滿只剩三個月，北市大將在4月6日辦理代理校長選舉，並表示現行辦法有利市府內部安排校長人選，教育局表示，該校既未依法訂定遴選要點亦未啟動遴選作業，何來官派校長一說，指控子虛烏有，若是戴校長持續不作為，不排除依相關法令究責。

北市大今發布新聞稿指市府有意官派校長護航特定人選，教育局表示，該校既未依法訂定遴選要點亦未啟動遴選作業，何來官派校長一說，指控子虛烏有。

教育局進一步說明，相關重要人事案應以學校為主體公告，且該校代理校長一案，屬於重大人事案，應以討論案方式進行，該校卻在校務會議臨時動議方式提出；教育局譴責該校發言人主秘曲解原意，令人不解。

教育局表示，市府重申無預設校長人選，北市大自副校長、5院院長及各系所學術主管等人才濟濟，相信有更好的校長領導校務，教育局期許校長傾聽接納校友會、更多教師及學生之心聲，並再度呼籲北市大應儘速啟動校長遴選作業，若漠視法制及期限，由於校長是廣義的公務人員，戴校長若持續怠於執行職務，就會找相關法令究責。

教育局 戴遐齡 北市大

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