成大發現新型態霍爾效應 成果發表在《自然電子》期刊

成功大學物理系暨前沿量子科技研究中心（QFort）團隊，透過人造方式調整原子間的距離與排列，將原本單純的石墨烯轉變為擁有奇異量子特性的嶄新電子元件，並透過實驗發現兩種新型態霍爾效應，研究成果最近刊登在國際頂尖學術期刊《自然電子》（Nature Electronics）上，受到關注。

在科技部與成功大學高教深耕辦公室長期支持下，成大物理系特聘教授陳則銘與論文第一作者物理系助理教授張景皓、何昇晉博士等人共同組成研究團隊。

陳則銘指出，近年來科學家經常透過類似玩樂高積木的概念，將薄到只有一個碳原子層的石墨烯以錯位或扭角方式堆疊，嘗試調控原子排列，創造出超晶格結構，但實際操作及未來產業應用都有不小的難度與挑戰，這次成大團隊最大的突破就是跳脫既有思維，另闢蹊徑，構想出利用半導體產業常用的蝕刻技術來雕塑氮化硼基板表面，進行具有三維結構變化的堆疊，以此來改變原子間的相對距離，進而改變材料的物理特性。

陳則銘解釋，想像把一個比較軟的物體（石墨烯）放在凹凸不平的表面（氮化硼基板）上，軟的物體就會跟著表面做上下起伏，轉角處就會有一些拉扯，藉此讓原子間的距離產生改變。

研究團隊的另一項重要研究，確立了兩種新型態霍爾效應的發現。過去一百多年來，科學界普遍認為磁場是霍爾效應生成的必要條件，成大研究團隊在人為改變晶格結構的石墨烯量子元件上，推翻此一論點，證實新的霍爾效應其存在完全不需任何磁場。