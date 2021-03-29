我國留學生「因疫海歸」讀頂大 近6成只待了半年

新冠肺炎疫情肆虐全球、反送中運動衝擊香港，台灣大學等校前年底開設專案，開放留學海外的台生返國擔任訪問生。時隔一學期，高達九成台大訪問生結束訪問，快閃回原就讀學校。大學主管表示，優秀學生雖未久留，但不少人發現台灣高等教育環境不比國外差，助我國擦亮高教品牌。高教工會則說，台灣青年就業環境不夠好，許多人為出國就業而留學，海歸意願低。

香港2019年底陷反送中運動風波，國內許多頂大開放赴港台生返國擔任訪問生。去年受疫情影響，台大109學年第一學期另辦理「新冠協力專案」，清華大學為公書院也設專案，開放在國外讀大學的台生到台大擔任訪問生，吸引柏克萊大學、東京大學等名校台生返國。

不過，台大國際處統計，204人錄取此專案第一梯次，經過一學期只剩82人，等於少了六成學生。該校另招收562名赴港台生與港生，現因反送中情勢趨緩，100％全數返港。清大教務處統計，為公書院吸引70人就讀，這學期剩55人，逾兩成訪問生已離開清大。今年2月新學期展開，兩校仍持續招生，台大有213人，清大77人。

優秀留學生只是短暫「過境」，但台大國際長袁孝維表示，此專案讓更多優秀生認識台灣，從中發現台灣的高教環境不一定輸國外。他們未來若打算升讀研究所，更可能把國內大學納入考量，長期來說仍是利多。

台大教務長丁詩同分享，台大主管近日與訪問生參與，一名化學系學生驚訝向他表示「原來台大國際排名那麼好！」

清華大學教務長焦傳金指出，為公書院訪問生白天在清大學習、參與校內教師的實驗，但沒放棄國外學籍，晚上還越洋修線上網路課程。清大把訪問生視同交換生，安排導師，且讓他們參與學校運動會。校方收到很多家長的回饋，感謝此專案讓孩子能在疫情相對安全的環境學習。

高教工會組織部主任林柏儀分析，台灣青年就業環境仍存低薪等問題，讓不少學生先出國留學卡位，以利日後接軌當地職場。疫情終會落幕，且開始有疫苗，留學生較難因「環境安全」因素，就此決定返台發展。

就讀加拿大多倫多大學的吳姓學生在清大就讀，她說多倫多大學去年3月就封校，她雖未休學，但返台後待在家已一年，爸媽鼓勵她和台灣學生社交、互動，於是從台北搬到清大就學。

吳生分享，加拿大多為400人以上的大班課程，回台灣「終於能和大學教授近距離互動」。她修習和她本科相關的生理解剖學，另基於興趣修法文課、參加飲品社。多倫多大學預計今年9月解封，若順利度過疫情，她將返回加拿大完成學業。

另外，教育部也於109學年第一學期起開設官方的「大專校院辦理境外台生因應疫情返台就學銜接專案計畫」，開放海外台生報考，返國就讀頂大，收到超過1200名學生。

這批學生相較之下穩定留台學習，台大表示，109學年第一學期收到61名學生、第二學期收到21人，目前都還就讀台大。但外界指，多數學生一樣沒放棄海外學籍，未來可能還是會離開台灣。至於下學期要不要再辦第三梯次專案轉學，仍待教育部研議。