「大學辦學績效成長」調查 靜宜大學全國第七成績優

Cheers雜誌舉辦「大學辦學績效成長」調查，靜宜大學在國際教育、創新及跨域教學等備受肯定，與國立台北科技大學並列全國第7，更位居私立大學第2，成績十分優異，校長唐傳義表示，這對靜宜是很大的肯定，鼓勵學生只要設定目標，主動學習、逐步達標，必能在靜宜實現夢想。

Cheers雜誌總編輯盧智芳指出，「大學辦學績效成長」調查是動態變化的榜單，每年的趨勢及獲獎學校都不同，今年共有21校進入Top20，私校及技職校院大幅進步，排名往前，例如靜宜今年成績就進步很多，調查也發現，治學有成、辦學績優及努力耕耘的學校，會脫穎而出。她並觀察指出，線上教學、學生的移動性及自學力，是影響高等教育未來的三大關鍵。

在「2021大學辦學績效成長Top20頒獎典禮」中，邀請行政院數位政務委員唐鳳出席，並以「我眼中的未來人才」為題，與獲獎的大學校長進行交流。

在座談中，與會校長提問「108課綱強調學生的自學力，那大學要教什麼？」靜宜校長唐傳義分享指出，未來有很多挑戰，大學教育應教導學生「築夢」，並設定目標、逐步達標，學生也能將過關斬將的經驗，務實致用，轉化成品格、能力等核心素養；同時內化知識，成為真正帶得走的能力，這也是「未來人才」主要的關鍵。

唐傳義表示，靜宜獲得肯定，除了「國際教育」，還有「創新教學」，該校的海外姐妹校逾440所，同時也是國際學生交換計畫(ISEP)國內第一所會員學校，學生出國交換學校的選擇高達700多所。其中透過ISEP會員學校留學，只需支付就讀靜宜的學雜費、住宿費，及當地生活費，能減輕同學出國的經濟負擔。

「世界是靜宜的教室、靜宜的教室也有世界！」唐傳義說，該校年年勇奪教育部「學海飛颺」等計畫全國最高補助，積極協助學生出國遊學、交換、實習，讓學生在靜宜能實現「411」，即4年大學生涯至少出國遊學1次、當交換生或實習1次；靜宜並設立「跨國雙聯學制」，學生在4年內可同時獲取靜宜和國外學校的學位，對培育學生國際觀、累積海外實戰經驗都扮演重要推手。