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「學歷有用論」重返流行 頂大碩士班報考人數飆升

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣大學今年有1萬5797人報名碩士班考試，比去年增加8％，錄取率跌破一成。圖為台大畢業典禮。本報資料照片
台灣大學今年有1萬5797人報名碩士班考試，比去年增加8％，錄取率跌破一成。圖為台大畢業典禮。本報資料照片

頂尖大學碩士班「考氣」旺，錄取率再探低。台灣大學統計，今年有1萬5797人報名碩士班考試，比去年增加8％；陽明交通大學交大校區吸引近8000人報考，比前一年成長5％。兩校錄取率都跌破一成，創五年新低，資工、電機所競爭最激烈。大學主管分析，全球新冠肺炎疫情持續，降低大學畢業生出國深造意願，再加上高科技等產業增加高階人才需求，都是報名者增加的原因。

台大教務長丁詩同表示，疫情降低頂尖生出國深造意願，且台大國際排名提升，是台大報考人數增加的主因。青年對學歷的價值觀也在轉變，前陣子「博士賣雞排」等價值觀退燒，更多人認為學歷有用，多讀一學位能提升自己的軟、硬實力。碩、博士的失業率確實也比學士低。

陽明交大副教務長陳永昇表示，台灣IC設計、製造實力日益突出，再加上AI興起，高科技產業需要更多高階人才，多數考生都打算讀完碩士再就業。近年還有不少非資通訊科系學生跨考資訊類研究所，他們入學後須補修相關學分，但前景看好，考生躍躍欲試。

陽明交大教務處統計，今年資訊碩士班聯招吸引1801人報考，是校內最熱門科系。台大資工所今年也吸引近1300人報名，是十年來最多，錄取率不到5％。

台灣師範大學今年吸引3951人報考碩士班，人數創五年新高，錄取率約一成七。和上述兩校不同的是，該校教育心理與輔導學系諮商心理學組今年吸引逾400人報考，是十年來最多，人數超越去年最多人報考的資工所。

台師大副校長、教育心理與輔導學系教授宋曜廷分析，心理學本來就是不少學生感興趣的科目，再加上現代人心理諮商需求提升，具備碩士以上學歷才能取得諮商心理師證照，連帶提升相關科系的碩士班報考人數。近年各級學校增聘輔導教師，就業市場更大，也是大學生報考諮商所的一大原因。

台大 科系 交大 疫情 台灣師大

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