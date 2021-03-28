4年存100萬！女大生「租屋+沒拿家裡錢」 超猛秘訣公開

學生時期就存到100萬元，對許多人來說並不容易，不過台南一名大四的女學生，她就快做到了。不住家裡，也沒跟父母拿錢，靠著自己的打工、獎學金還有省錢計畫，這名女同學現在的存款有97萬元，預計下個月達到100萬。她也大方分享自己的存錢秘訣，讓不少人讚嘆，「真的太厲害！」

這名女大生在Dcard發文分享，上了大學後就不再跟家裡拿生活費，有時候會請家人吃大餐，甚至還會借錢給爸媽。而這樣的她，是怎麼存到錢的呢？原PO表示，她做過各類型的打工，像是校內工讀、兼職打工，平常有時間，會去做需要勞力的臨時工。

看似跟一般大學生沒什麼兩樣，但原PO很擅用自己的優勢，「因為我有語言最高級的證書加上教育專業，在大三之後，我開始當家教老師（平均12－15k／月）、該語言的線上客服（平均15－19k／月）」、「我參加過兩次教育部的青年社區職場體驗計畫，是算最低薪資24k，但根據擅長的項目去投履歷，可以提前進到職場學習，通常不會有太大的工作壓力，對於經驗的累積很有幫助」。接著大四的原PO也趁著課少，到外商公司當3個月的短期翻譯，不但可以學習到經驗，薪水也來到35k。

除了主動找尋可以累積實力的工作之外，獎學金也是她收入管道之一，她4年以來得到了將近40萬元。原PO會到學校的網站查看，依據資格申請，除了保持成績之外，也擔任志工、社團幹部、考取語言證照，「大學期間志工有做了快200小時，在申請獎學金的時候都可以檢附上去，申請到的機會會提高，有些獎學金會需要老師推薦函，建議大一就跟老師打好關係」。

節流部分，她的食衣育樂都壓低成本。獨自吃飯壓在70元以下，跟朋友聚餐、買衣服，則不會超過200元，另外還有各式各樣APP的優惠集點、回饋，她都會非常注意。原PO也常常利用學校的資源，「例如各項語言，很多都只要繳保證金，有去上課就會退費，不用另外花錢去外面學，賺啦」。另外，原PO也強調，她是自己在外租屋，所以金額會比較高，如果是住家裡或學校宿舍，一定會更省。

「雖然沒有被富養的經驗，但很感謝我爸媽把我生得好手好腳，還有一顆還夠用的頭腦」原PO說，雖然讀書是學生的本分，但她希望大學跟過去高中「只讀書」的生活不同，如果透過打工能賺錢，又可以確定自己未來的方向、增進在職場與人互動的經歷，那麼對她來講很有意義。目前存錢進度97萬元，預計下個月達到100萬，「每個人的生活方式不一樣，以上是我的小小分享，祝大家都能早日財富自由」。

文章曝光後，網友也紛紛讚嘆，「不可思議，除了醫學系或是頂大女生靠家教，沒遇過有人可以大學賺這麼多」、「請收下我的膝蓋」、「好厲害！都兼職那麼多，還有時間做志工，跟朋友吃飯真的很花」、「原PO賺錢的方式跟我很相似，還要讓課業維持一定的水準，非常的辛苦與不容易」、「滿滿Respect，真的是完整靠自己讓學業、經濟與人際往上提升的典範」。