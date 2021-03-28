數學系的未來出路？內行人曝「隱藏優點」：跨修吃香又萬用

選填大學科系攸關未來出路，而科系的好壞唯有實際讀過才曉得，對此有網友好奇發問「讀數學系究竟能幹嘛」，貼文掀起鄉民熱議，更有人直言「數學系其實吃香又萬用」。

原PO在PTT發文表示，很疑惑讀數學系未來能幹嘛？因為一間學校頂多幾個數學老師，除了推導一些定理證明，到底有什麼特別用處，加上這方面的知識，其它理工科系的大學也會教，想請問過來人的經驗與看法。

貼文一出，網友留言回應，「積體電路、電子通訊，這些都很容易找到」、「精算師很多是數學系的」、「程式要寫得好，數學是關鍵」、「純數學是真的不能幹嘛，但如果去輔修別的相關科系會很有用處」、「數學系沒那麼差，在台灣算很吃香」。

此外，也有人提到數學系轉讀工學院很吃香，「數學系讀得好，哪個理科有難度的？轉資工根本香到爆」、「跨修工學院科系，數學系很萬用好不好」、「數學系讀得好，跨考理工任何科系都輕鬆」。