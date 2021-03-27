台北大學實踐社會責任 玩具節品茗三峽綠茶

台北大學「北大玩具節」與「三峽綠茶季」，今天在三峽校區登場，吸引社區家庭參與。社會科學學院USR（大學社會責任）計畫主持人曾敏傑說，學生從服務中獲成就感，創造雙贏。

台北大學今天傍晚表示，大學社會責任（USR）計畫團隊結合在地服務機構、文史團體和產業，推出「北大玩具節」與「三峽綠茶季」，社區民眾與孩童在校園野餐、玩遊戲、品綠茶、欣賞音樂演出，度過歡笑不斷的週末假期。

台北大學社工系「遊戲治療」課程學生，今年在「北大玩具節」設置14道遊戲關卡，台灣玩具圖書館協會、新北市玩具銀行支援橡皮筋竹槍等傳統童玩，與科技遊戲的行動玩具車。

新北市三峽區長周晉平表示，無論碧螺春、蜜香紅茶的品質都很好，感謝海山學研究中心與各社團合作，推動三峽在地茶產業。

台北大學校長李承嘉表示，台北大學創立以來就與社區密切連結，近年在教育部大學社會責任實踐計畫的支持下，許多老師帶著學生走入社區，連結在地產業和社團，共同創造更多美好機會和回憶。

「北大玩具節」主辦人、社科院USR計畫主持人曾敏傑表示，有了以往舉辦3年的基礎，玩具節已逐漸進入社區民眾生活，參與的學生也從服務中獲得成就感，學校與社區共同創造雙贏。