東吳法律與馬偕醫學院合作開課 擬增設司法後醫系

醫療糾紛案件增加，且日益複雜，醫師不能不懂法律。東吳大學法律系與馬偕醫學院今天完成跨域合作簽約儀式，將由東吳提供基礎法學師資，短期先開設司法醫學相關選修課程，中期開設司法醫學學程，遠期則考慮申設學士教育公費生、司法背景後醫系以及司法醫學研究所。

東吳大學表示，隨著醫病關係改變、醫療糾紛日益複雜，醫生除了醫學知識，也必須了解更多法律，保護自身及病患的權益。馬偕醫學院和東吳法律系去年底先簽屬備忘錄，鼓勵雙方學生互相修課，同時鼓勵兩校教師、研究人員進行交流。

東吳大學表示，東吳以文法商見長，而馬偕醫學院擁有豐富醫療資源，兩校互補，提供學生更多元的學習環境。5G的時代已經來臨，東吳大學新設的「資安卓越中心」，未來不排除和馬偕聯手5G「智慧醫療」。

東吳大學也說，雙方將就國際化、利用大數據推動高齡福祉，以及結合核磁共振技術改善帕金森氏症患者手顫症狀治療，彼此交換意見，尋求合作機會。