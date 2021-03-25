快訊

長榮貨輪塞住運河 日本船東道歉曝「救援困境」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東吳法律與馬偕醫學院合作開課 擬增設司法後醫系

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
東吳大學校長潘維大（左）和馬偕醫學院校長李居仁（右）簽約合作。圖／東吳大學提供
東吳大學校長潘維大（左）和馬偕醫學院校長李居仁（右）簽約合作。圖／東吳大學提供

醫療糾紛案件增加，且日益複雜，醫師不能不懂法律。東吳大學法律系與馬偕醫學院今天完成跨域合作簽約儀式，將由東吳提供基礎法學師資，短期先開設司法醫學相關選修課程，中期開設司法醫學學程，遠期則考慮申設學士教育公費生、司法背景後醫系以及司法醫學研究所。

東吳大學表示，隨著醫病關係改變、醫療糾紛日益複雜，醫生除了醫學知識，也必須了解更多法律，保護自身及病患的權益。馬偕醫學院和東吳法律系去年底先簽屬備忘錄，鼓勵雙方學生互相修課，同時鼓勵兩校教師、研究人員進行交流。

東吳大學表示，東吳以文法商見長，而馬偕醫學院擁有豐富醫療資源，兩校互補，提供學生更多元的學習環境。5G的時代已經來臨，東吳大學新設的「資安卓越中心」，未來不排除和馬偕聯手5G「智慧醫療」。

東吳大學也說，雙方將就國際化、利用大數據推動高齡福祉，以及結合核磁共振技術改善帕金森氏症患者手顫症狀治療，彼此交換意見，尋求合作機會。

東吳大學 司法 醫學院

延伸閱讀

詹雅雯確診帕金森氏症後再曝近況 「辛苦與希望同行」

帕金森手術全額給付？健保署：再研議

帕金森氏症患者怎麼吃？醫師建議4點健康飲食指南

帕金森氏症手術費用高 藍委籲健保全額給付

相關新聞

東吳法律與馬偕醫學院合作開課 擬增設司法後醫系

醫療糾紛案件增加，且日益複雜，醫師不能不懂法律。東吳大學法律系與馬偕醫學院今天完成跨域合作簽約儀式，將由東吳提供基礎法學...

大學建物BOT惹議 教部：活化校地

愈來愈多國立大學透過ＢＯＴ等形式，將建物委外營運，獲得收益卻引發學生反彈。台北大學校本部遷校三峽後，台北市校地荒廢，近期...

校園拚節水 台大用醉月湖水澆花、師大導入腳踩水龍頭

水情吃緊，大學校園落實節水，台灣大學表示，現已盡量使用校內醉月湖等湖水灌溉植栽，取代自來水；台灣師範大學則使用腳踩式水龍...

接連BOT兩校區遭抗議 台北大學：活化校地不影響學習

愈來愈多國立大學透過BOT等形式，將建物委外營運，獲得收益卻引發學生反彈。比如台北大學校本部遷至三峽後，台北市部分校地荒...

臉書攜手20所大專院校 啟動數位人才培育計畫

社群平台臉書（Facebook）今天宣布啟動大學數位人才培育計畫，攜手台灣經貿網提供數位技能課程，並媒合企業與學生參與實...

影／清大攜手國際團隊 發現恆星被黑洞吞噬「幽靈粒子」

恆星被黑洞吞噬時可能產生高能微中子，但因微中子難偵測，又被稱「幽靈粒子」，國立清華大學今天指出，從小就愛觀星的天文所特聘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。