影／清大攜手國際團隊 發現恆星被黑洞吞噬「幽靈粒子」
恆星被黑洞吞噬時可能產生高能微中子，但因微中子難偵測，又被稱「幽靈粒子」，國立清華大學今天指出，從小就愛觀星的天文所特聘教授江國興在科技部曜星計畫補助下，攜手德國電子同步加速器研究中心（DESY）團隊，捕獲距地球7億光年遠恆星被黑洞撕裂時噴發的微中子，此項天文重大發現，上月登上頂尖學術期刊「自然天文學」。
清大指出，天文學家推測恆星被黑洞吞噬時，可能產生比地表最強粒子對撞機產生粒子還強大千倍的高能微中子，微中子是基本粒子，由於少與其他物質發生相互作用，因此很難被偵測，此次重大發現，也是國際天文學家第2度偵測到來自銀河系外的微中子。
江國興說，天文學家前年4月觀測到海豚星座中央一個質量為太陽3千萬倍的超大黑洞吞噬了恆星，因重力產生強烈潮汐力，「將恆星拉長如麵條，之後就像被五馬分屍般扯裂」，半數恆星碎片被吸入黑洞，並產生高溫和噴發出粒子流，光芒照亮了整個星系。
前年10月，在那顆恆星被撕裂的半年後，美國國家科學基金會南極觀測站的冰立方微中子天文台（IceCube Neutrino Observatory）捕獲到一顆高能微中子，沿它的軌跡回溯，發現它正來自半年前海豚星座的黑洞吞噬恆星位置，國際團隊因此展開分析。
清大指出，德國電子同步加速器研究中心博士史坦（Robert Stein）帶領國立清華大學及荷蘭、美國、英國、瑞典等國的研究單位共同組成國際團隊，在結合伽瑪射線、X光、紫外線、可見光和電波的偵測與分析，證實該高能微中子來自黑洞吞噬恆星事件。
江國興也參與其中，進行X光數據分析。他說，這次恆星被黑洞吞噬事件產生的X光以前所未有的速度衰減，所以研究小組在觀測時並沒有看到強大的粒子噴流，這顯示環繞恆星運行的盤狀結構高速冷卻，或X光被逐漸增加的外圍氣體迅速吸收。
江提到，雖然微中子像「幽靈」般難測，但每一顆來自宇宙深處的微中子都攜帶宿主星體的重要訊息，只要搭配電磁波或重力波觀測，可更了解產生高能微中子的物理機制。
清大指出，在香港出生成長的江國興喜歡觀星，常央求父母帶他到視野比較寬闊的公園去看月亮、彗星或流星雨，從國中獲得人生第1副小型雙筒望遠鏡開始，熱中參加學校天文社團，大學主修數學之後，正式踏入天文物理的領域，取得英國牛津大學天文物理博士，並曾在美國哈佛史密松天文物理中心及麻省理工學院天文物理及太空科學中心擔任博士後研究員，目前加入國際觀測重力波的KAGRA團隊，要解開更多重力波謎團。
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