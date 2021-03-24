影／清大攜手國際團隊 發現恆星被黑洞吞噬「幽靈粒子」

恆星被黑洞吞噬時可能產生高能微中子，但因微中子難偵測，又被稱「幽靈粒子」，國立清華大學今天指出，從小就愛觀星的天文所特聘教授江國興在科技部曜星計畫補助下，攜手德國電子同步加速器研究中心（DESY）團隊，捕獲距地球7億光年遠恆星被黑洞撕裂時噴發的微中子，此項天文重大發現，上月登上頂尖學術期刊「自然天文學」。

清大指出，天文學家推測恆星被黑洞吞噬時，可能產生比地表最強粒子對撞機產生粒子還強大千倍的高能微中子，微中子是基本粒子，由於少與其他物質發生相互作用，因此很難被偵測，此次重大發現，也是國際天文學家第2度偵測到來自銀河系外的微中子。

江國興說，天文學家前年4月觀測到海豚星座中央一個質量為太陽3千萬倍的超大黑洞吞噬了恆星，因重力產生強烈潮汐力，「將恆星拉長如麵條，之後就像被五馬分屍般扯裂」，半數恆星碎片被吸入黑洞，並產生高溫和噴發出粒子流，光芒照亮了整個星系。

前年10月，在那顆恆星被撕裂的半年後，美國國家科學基金會南極觀測站的冰立方微中子天文台（IceCube Neutrino Observatory）捕獲到一顆高能微中子，沿它的軌跡回溯，發現它正來自半年前海豚星座的黑洞吞噬恆星位置，國際團隊因此展開分析。

清大指出，德國電子同步加速器研究中心博士史坦（Robert Stein）帶領國立清華大學及荷蘭、美國、英國、瑞典等國的研究單位共同組成國際團隊，在結合伽瑪射線、X光、紫外線、可見光和電波的偵測與分析，證實該高能微中子來自黑洞吞噬恆星事件。

江國興也參與其中，進行X光數據分析。他說，這次恆星被黑洞吞噬事件產生的X光以前所未有的速度衰減，所以研究小組在觀測時並沒有看到強大的粒子噴流，這顯示環繞恆星運行的盤狀結構高速冷卻，或X光被逐漸增加的外圍氣體迅速吸收。

江提到，雖然微中子像「幽靈」般難測，但每一顆來自宇宙深處的微中子都攜帶宿主星體的重要訊息，只要搭配電磁波或重力波觀測，可更了解產生高能微中子的物理機制。