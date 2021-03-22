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廚房裡有多少蟑螂？ 勤益科大提出這辦法和王品一起做
知道餐廳廚房裡有多少蟑螂嗎？上市公司、王品餐飲集團去年10月向國立勤益科技大學提出這個問題，希望勤益科大能夠協助提出解決方案。勤益科大今提出在廚房裝置「害蟲辨識智能管理盒」的方式，利用影像辨識、數據蒐集並直接回報管理系統方式，讓王品能透過雲端，即能有效計算出廚房裡的害蟲有多少，進而進行衛生管理。
王品集團認可勤益科大的方案，上午和勤益科大簽署合作方案，將進行第一階段為期一年的計畫，在王品部分餐廳廚房進行，並視成果推動至全集團其他的餐廳廚房。
勤益科大指出，害蟲辨識智能管理盒是將鏡頭放置在黏蟲紙上方，以影像拍攝擷取害蟲量化資訊，經由大量樣本的訓練，建立人工智慧使系統本身能自動辨識害蟲的數量及變化狀況，提供給管理者相關害蟲資訊。
研究員陳伯群說，合作的議題包括害蟲辨識系統、衛生管理系統、智能捕蟲盒，方法是透過影像辨識及人工智慧，有效的使用大數據分析，並直接透過雲端反饋餐廳的衛生情況；下一個階段期待做到預警功能與溫濕度的數據分析。
王品集團總經理王承先表示，此系統把智慧科技應用於餐廳及廚房，是服務業的一個福音，對於消費者、門店同仁，以及專業人才的培育，是三方面的好處。
勤益科大校長陳文淵表示，大學應善盡社會責任、人才培育，還有技術研發，同時能整合學校資源及跨領域研發團隊一同為企業解決問題，此次能透過校方跨領域團隊回應企業問題，創造產學合作無落差，也是學校持續努力的方向。
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