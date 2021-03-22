快訊

F-5E駕駛潘穎諄尚未尋獲 天色漸暗將展開沿岸搜索

慟！飛官羅尚樺不幸殉職！潘穎諄家屬盼老天給一個奇蹟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廚房裡有多少蟑螂？ 勤益科大提出這辦法和王品一起做

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
國立勤益科技大學今提出在廚房裝置「害蟲辨識智能管理盒」的方式進行害蟲管理。圖／國立勤益科技大學提供
國立勤益科技大學今提出在廚房裝置「害蟲辨識智能管理盒」的方式進行害蟲管理。圖／國立勤益科技大學提供

知道餐廳廚房裡有多少蟑螂嗎？上市公司、王品餐飲集團去年10月向國立勤益科技大學提出這個問題，希望勤益科大能夠協助提出解決方案。勤益科大今提出在廚房裝置「害蟲辨識智能管理盒」的方式，利用影像辨識、數據蒐集並直接回報管理系統方式，讓王品能透過雲端，即能有效計算出廚房裡的害蟲有多少，進而進行衛生管理。

王品集團認可勤益科大的方案，上午和勤益科大簽署合作方案，將進行第一階段為期一年的計畫，在王品部分餐廳廚房進行，並視成果推動至全集團其他的餐廳廚房。

勤益科大指出，害蟲辨識智能管理盒是將鏡頭放置在黏蟲紙上方，以影像拍攝擷取害蟲量化資訊，經由大量樣本的訓練，建立人工智慧使系統本身能自動辨識害蟲的數量及變化狀況，提供給管理者相關害蟲資訊。

研究員陳伯群說，合作的議題包括害蟲辨識系統、衛生管理系統、智能捕蟲盒，方法是透過影像辨識及人工智慧，有效的使用大數據分析，並直接透過雲端反饋餐廳的衛生情況；下一個階段期待做到預警功能與溫濕度的數據分析。

王品集團總經理王承先表示，此系統把智慧科技應用於餐廳及廚房，是服務業的一個福音，對於消費者、門店同仁，以及專業人才的培育，是三方面的好處。

勤益科大校長陳文淵表示，大學應善盡社會責任、人才培育，還有技術研發，同時能整合學校資源及跨領域研發團隊一同為企業解決問題，此次能透過校方跨領域團隊回應企業問題，創造產學合作無落差，也是學校持續努力的方向。

國立勤益科大校長陳文淵（右）和王品集團總經理王承先今共同簽署合作方案，一同進行廚房的害蟲管理。圖／國立勤益科技大學提供
國立勤益科大校長陳文淵（右）和王品集團總經理王承先今共同簽署合作方案，一同進行廚房的害蟲管理。圖／國立勤益科技大學提供

上市公司

延伸閱讀

60種肉品＋副餐無限吃！王品「肉次方」訂位滿到4月底

王品吃到飽新品牌再一發！肉次方全台拚開15店

網瘋傳「英國醫師警告咖啡粉恐含小強」？別信！台灣更不允許販售蟲害咖啡

王品吃到飽新品牌再一發！肉次方燒肉15日試營運

相關新聞

廚房裡有多少蟑螂？ 勤益科大提出這辦法和王品一起做

知道餐廳廚房裡有多少蟑螂嗎？上市公司、王品餐飲集團去年10月向國立勤益科技大學提出這個問題，希望勤益科大能夠協助提出解決...

歡迎來台就學 印度台灣高等教育展今線上啟動

第十屆「印度台灣高等教育展」將於今天下午1點以線上方式啟動，由台灣駐印度代表處葛保萱大使、印度台北協會戴國瀾（Goura...

宜蘭大學響應願景計畫 釋出40弱勢生名額

為擴大幫助弱勢學生進入國立大學就讀，並鼓勵就近入學，教育部110學年核定11所國立大學推動「願景計畫」。

宜蘭大學推願景計畫生 供弱勢學子多40個上榜機會

為擴大助弱勢學生進入國立大學就讀，並鼓勵學生就近入學，教育部於110學年核定11所國立大學推動「願景計畫」。配合該政策的...

台灣機械科多「分數為何無法超越電機科？」 網直指關鍵原因

台灣全國有一千多個科系，有18個學群，科系是由學群劃分出的專業，不少學生會以未來職涯來選擇就讀科系，近日有人好奇「為何台灣機械科分數無法超過電機？」引起網友熱議，回答幾乎一面倒，也指出「最大關鍵原因」。

卡在行政程序！ 台大下學期上課周數先調為「16+2」周

我國大學每學期18周，全球最長，為能促進國際交流及自主學習，台灣大學有意將學期周數調整為16周，但教育部建議全案應經由校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。