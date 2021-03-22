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歡迎來台就學 印度台灣高等教育展今線上啟動

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
第十屆「印度台灣高等教育展」將於今天下午1點以線上方式啟動，由台灣駐印度代表處葛保萱大使、印度台北協會戴國瀾（Gourangalal Das）大使、國立清華大學信世昌副校長共同揭開活動序幕。圖／清大提供
第十屆「印度台灣高等教育展」將於今天下午1點以線上方式啟動，由台灣駐印度代表處葛保萱大使、印度台北協會戴國瀾（Gourangalal Das）大使、國立清華大學信世昌副校長共同揭開活動序幕。圖／清大提供

第十屆「印度台灣高等教育展」將於今天下午1點以線上方式啟動，由台灣駐印度代表處葛保萱大使、印度台北協會戴國瀾（Gourangalal Das）大使、國立清華大學信世昌副校長共同揭開活動序幕，將針對印度生進行線上攬才及招募說明。

「印度台灣華語教育中心國立清華大學計畫辦公室」主任王偉中指出，以往教育展都是至印度當地舉辦，今年因疫情影響，首次改以線上方式舉行，規模卻是有史以來最大，高達32所大專院校及4間台灣企業共襄盛舉，顯示國內單位對印度人才的需求快速提升。

其次，這次教育展有印籍「兵團」助陣，除了由國內各單位進行各自特色的介紹，也安排「在台印度教授顧問團」的30名印度籍教授現身說法，以印度鄉親的身分及經驗，推薦印度學子來台留學及發展。這些教授不只是推薦個別學校，而是推廣台灣整體教育環境，讓台灣在印度的形象加分。

此次教育展將建立整合性的資料庫，以往教育展的參展單位通常是各自為政，不太會分享彼此獲得的潛在學生資訊。此次特別設計報名與簡歷建檔，讓有興趣的觀展學生留下相關資料，未來在整理後將分享給參展單位與學校。目前已有5百多份的印度生申請資料。

王偉中說，根據統計，印度每年的海外留學生人數超過60萬，占全球留學生560萬中的一成多，台灣享有卓越的高教環境與資源，也擁有國際企業覓才的大量機會，絕對具備吸引印度人才的良好條件，所以雙方有很大的互補空間。可惜印度社會對於台灣略感陌生，因此希望藉由教育展的方式將「台灣的好，介紹給印度人知道」，創造雙贏的人才夥伴關係。

台灣駐印度大使葛葆萱指出，台印高教雙邊的交流是台灣的外交重點之一，自2011年在印度設立台灣教育中心以來，在推廣華語教育及促進印度學生來台留學都有不錯發展，目前在台印度學生達歷史最高，有近3000人。

第十屆「印度台灣高等教育展」將於今天下午1點以線上方式啟動。圖／清大提供
第十屆「印度台灣高等教育展」將於今天下午1點以線上方式啟動。圖／清大提供

印度教 清華大學 高教

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