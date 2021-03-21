快訊

獨／國軍戰備月實兵明展開 陽明山出現電戰「瓦斯桶」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣機械科多「分數為何無法超越電機科？」 網直指關鍵原因

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇，台灣很多學校都有機械科，但為什麼分數無法超越電機科? 示意圖／ingimage
網友好奇，台灣很多學校都有機械科，但為什麼分數無法超越電機科? 示意圖／ingimage

台灣全國有一千多個科系，有18個學群，科系是由學群劃分出的專業，不少學生會以未來職涯來選擇就讀科系，近日有人好奇「為何台灣機械科分數無法超過電機？」引起網友熱議，回答幾乎一面倒，也指出「最大關鍵原因」。

網友在PTT八卦板以「機械科分數為何無法超越電機科?」發文指出，高職、專科、科大、大學都有機械科(系)，但是分數永遠被電機科(系)壓著打，甚至連化工、冷凍都不見得完勝，機械人才不是也很多嗎？他很好奇背後的原因是什麼，因此上網尋求答案。

大多數網友看完文章就點出最大關鍵原因「沒有重工業吧」、「缺重工業啊」、「汽車工業太差，機械業也起不來」、「因為台灣車輛、重工、造船、航太全都不行」、「機械難賺到爆啊」。不過也有人認為「機械只輸電資醫，其他都贏啊，而且機械什麼都能轉」。

聯合新聞網曾經也整理過「想賺錢別念機械系？畢業學長姐這樣表示」，其中一名台大機械校友奉勸「如果不喜歡機械，那千萬別讀；如果喜歡機械，也不建議你去念！」，理由不外乎為學藝不精、念機械不會對於機器人有深入了解、課程就像一盤散沙、成績(GPA)很難衝高，不適合當轉系跳板。

科系

延伸閱讀

傳統工科、機械系爆轉系潮 網哭了：畢竟一日機械終生設備

學長姐勸世文瘋傳…電機、資工、經濟 轉系大熱門

進名校再跳槽？頂大轉系人數飆 台大開領域專長課程「證明是真愛」

大學生轉系失敗好挫折 台大清大這樣解套

相關新聞

台灣機械科多「分數為何無法超越電機科？」 網直指關鍵原因

台灣全國有一千多個科系，有18個學群，科系是由學群劃分出的專業，不少學生會以未來職涯來選擇就讀科系，近日有人好奇「為何台灣機械科分數無法超過電機？」引起網友熱議，回答幾乎一面倒，也指出「最大關鍵原因」。

卡在行政程序！ 台大下學期上課周數先調為「16+2」周

我國大學每學期18周，全球最長，為能促進國際交流及自主學習，台灣大學有意將學期周數調整為16周，但教育部建議全案應經由校...

崑大電機系免費節能診斷服務 一年為企業節電逾70萬度

能源議題在全球熱烈探討，崑山科大電機工程系以自身專長成立「節能診斷服務中心(Energy Diagnostic Cent...

避免校園憾事 管中閔：台大設學輔專員強化導師制度

去年正值期中考周，台灣大學發生多起學生憾事，台大通盤檢討學生輔導作為，增聘心輔中心專業輔導人力，擴大資源教室空間，強化導...

最美校園咖啡館！ 靜宜主顧咖啡2館可眺望台中港

靜宜大學公共事務副校長暨秘書長簡義信2年前利用該校主顧樓的開放式樓梯空間，打造試營運基地「主顧咖啡1館」，教導類弱勢或弱...

中華醫大餐旅系22學生 通過國際餐旅管理專業人員認證

中華醫事科大餐旅系22位學生取得美國飯店業暨款待業協（AH&LA）核發的國際餐旅管理專業人員認證，「中華款待業專業人員暨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。