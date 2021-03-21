台灣機械科多「分數為何無法超越電機科？」 網直指關鍵原因

台灣全國有一千多個科系，有18個學群，科系是由學群劃分出的專業，不少學生會以未來職涯來選擇就讀科系，近日有人好奇「為何台灣機械科分數無法超過電機？」引起網友熱議，回答幾乎一面倒，也指出「最大關鍵原因」。

網友在PTT八卦板以「機械科分數為何無法超越電機科?」發文指出，高職、專科、科大、大學都有機械科(系)，但是分數永遠被電機科(系)壓著打，甚至連化工、冷凍都不見得完勝，機械人才不是也很多嗎？他很好奇背後的原因是什麼，因此上網尋求答案。

大多數網友看完文章就點出最大關鍵原因「沒有重工業吧」、「缺重工業啊」、「汽車工業太差，機械業也起不來」、「因為台灣車輛、重工、造船、航太全都不行」、「機械難賺到爆啊」。不過也有人認為「機械只輸電資醫，其他都贏啊，而且機械什麼都能轉」。

聯合新聞網曾經也整理過「想賺錢別念機械系？畢業學長姐這樣表示」，其中一名台大機械校友奉勸「如果不喜歡機械，那千萬別讀；如果喜歡機械，也不建議你去念！」，理由不外乎為學藝不精、念機械不會對於機器人有深入了解、課程就像一盤散沙、成績(GPA)很難衝高，不適合當轉系跳板。