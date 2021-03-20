避免校園憾事 管中閔：台大設學輔專員強化導師制度

去年正值期中考周，台灣大學發生多起學生憾事，台大通盤檢討學生輔導作為，增聘心輔中心專業輔導人力，擴大資源教室空間，強化導師制度，也規畫在各學院設置駐點學輔專員，避免保護網出現破洞。

台大今召開校務會議，在一般校務及行政報告中，羅列多項學生心輔措施改善方案。台大指出，已召開數次校安緊急應變小組會議，強化學生身心輔導措施，擴充學生心輔中心人力與空間及曾家諮商十段、設置校園安心專線、辦理各學院安心講座、擴增保健中心身心科門診時段、追蹤檢視學校建物防墜措施。

台大校長管中閔表示，台大已增聘心輔中心專業輔導人力，擴大資源教室空間，另也強化導師制度，除了向各院系所導師、學生代表進行問卷調查，普查精進建議，未來將推動系所設置關懷導師，強化導生綜合資料系統功能，補助各系所辦理導師制度創新及學生關懷輔導方案，避免保護網出現破洞。

管中閔也說，將推動設置各學院設置駐點學輔專員，在學生學業及專業指導外，強化校園初級預防，落實校園關懷文化，及時轉介學生端需求，強化既有導師制度，減少學生無法取得適當幫助而遭遇的其他困難；國際處也推動國際生第二導師專案。

為推動增設學輔中心及學輔專員，台大已成立學輔專員專責小組，擬訂學輔中心（Center for student Well-Being）設置辦法，據已辦理中心各項方案與活動。

不僅強化學生輔導措施，另也啟動教職員工全人關懷服務方案，包含提供全套健康檢查，好心肝基金會連續4年每年提供900個名額，讓全校專任教職員接受愛心健檢，配套個案管理機制，並在健檢完成後，視需求協助急重症救醫、亞健康管理。

校長室特助孫效智說，昨也確定與台北市聯合醫院合作，同仁可進行肺癌早期篩檢。此外，華人心理治療基金會自今年2月起，周一至周五也提供教職員初談、預約面談，包括心理、法律、醫療等專業諮詢服務。

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