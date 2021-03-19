數字會說話 首屆資料科學論壇在高雄

數位浪潮一波波，資訊蒐集、運算及應用已成趨勢，「數字會說話」時代全面到來！高雄市經發局長廖泰翔今天在第一屆資料科學論壇指出，期待透過整合各種產業數據幫助產業升級。

為提升產業競爭力，金屬工業研究發展中心與中山大學今天舉辦第一屆「資料科學與管理論壇」。廖泰翔與金屬中心董事長林仁益、中山大學副校長黃義佑共同為論壇揭幕，並見證金屬中心與中山大學簽署「學研合作及人才培育策略聯盟」合作備忘錄，展現高市府攜手各單位，推動產業資料科學研究及培育跨域人才決心。

廖泰翔說，「Data Scientist（資料科學家）是21世紀最性感的工作。」管理學院跟資料科學有越來越多的結合，資料科學的重要性更是越來越重要，但如何建立資料庫才是最先要準備的事項。

他舉某大廠花費千萬投入資料科學為例，一開始幾乎前兩年因為都在蒐集資料、尚未有實際效益，但時至今日已成功幫公司每年省下約22億的成本，明年更設下節省300億為目標，足見資料科學的效益驚人。

金屬中心董事長林仁益指出，盼藉由第一屆論壇、專題講座開啟更多火花，並藉由雙方合作備忘錄的簽署作為開始，希望集結產官學各單位合作，一同為在地產業做出更多貢獻。

中山大學副校長黃義佑表示，中山大學不只是繼台成清交後最年輕的大學，更取得「AACSB（國際商管學院促進協會）」認證，跟政大並列全台第二，雙方的合作可謂強強聯手，未來盼擴大產學研連結，包含水產加工、國艦國造、航太先進材料等，對國家政策面做出更多擘劃與影響。

會後金屬中心、中山大學更宣布將合作推出「Taiwan Plus聯合數據庫」，無償提供30多種數據研究資料供學術用途的使用者申請，盼透過資料科學的分析應用技術，將數據運用於園區管理及廠商輔導、傳統產業加值、新興產業的脈絡洞悉以及學術研究創新等，將數據價值極大化、達到產官學研「共贏」效益。