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國立大學vs.私立碩士求職哪個吃香？ 過來人一面倒點出真相

聯合新聞網 / 綜合報導
許多大學生面臨畢業要就業還是念研究所的難題。 示意圖／ingimage
許多大學生面臨畢業要就業還是念研究所的難題。 示意圖／ingimage

不少大學生在畢業後會考慮就業或繼續升讀研究所，近日有網友詢問究竟「國立大學和私立碩士的學歷，哪一個會比較好找工作？」引起熱議。

一名網友在網路論壇Dcard》發文，表示今年要畢業在思考要不要往上讀研究所，另一方面又覺得讀私立碩士好像沒什麼用，他疑惑「在外面找工作時，國立大學VS私立碩士的學歷，哪一個學歷會比較好找？」希望可以有過來人分享經驗。

一名男大生詢問國立大學和私立碩士的學歷，哪個較吃香？圖／取自《Dcard》
一名男大生詢問國立大學和私立碩士的學歷，哪個較吃香？圖／取自《Dcard》

該貼文一出，掀起網友紛紛討論，多數人認為私立碩士與國立學士的差別，「寫過論文」是關鍵，「我是某間遊戲公司主管，面試時常遇到這個問題，我第一考量會選私立碩士，念過碩士至少有代表作（論文）。當然這個沒辦法代表大部分的情況」、「當然讀碩，本公司（金融業）差一個職等」、「私立碩也要看是哪邊的吧」、「如果讀電方面的話，私立較好的碩士應該還是大於中字電學士吧」、「台灣企業普遍風氣還是喜歡研究所員工，能唸盡量往上唸吧」、「真的有差，其實有碩士還是比較吃香」、「國立尾不如校友多、老牌的私立頭」。

不過也有人表示不看學歷「自己創業後面試新的員工，我其實傾向他做事態度以及邏輯，身邊不少老闆喜歡用頂大畢業的，但是到了職場上學歷都不是重點，而是員工做事邏輯」。

Dcard 大學生 研究所 升學

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