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中山大學尊重多元信仰打造友善國際化校園 設祈禱室

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學為校園內第4間祈禱室揭牌，供相關信仰需求的師生職員使用。圖／中山大學提供
中山大學為校園內第4間祈禱室揭牌，供相關信仰需求的師生職員使用。圖／中山大學提供

中山大學打造友善國際化校園，尊重多元信仰，國際長郭志文、管理學院院長黃三益及來自印尼穆斯林師生員為校園內第4間祈禱室共同揭牌，供相關信仰需求的師生職員使用，並在2024年達成校園內至少有5間祈禱室的目標。

郭志文表示，中山大學約有50名穆斯林學生，多分布於工學院及社科院。中山大學近年積極南向招生，國際處統計，穆斯林學生多來自印尼、伊朗、土耳其、埃及、馬來西亞等地，人數最多的印尼學生中，不少人就讀國際碩士學程。

伊斯蘭教教義中為提醒穆斯林時刻維持信仰，規定每日需於5個不同時段朝麥加方向禮拜。為因應相關需求，中山大學2011年在國際學生宿舍區設置首間祈禱室，目前已於武嶺國際學生宿舍1樓、電資大樓地下1樓、圖資大樓地下1樓、管理學院地下1樓設立祈禱室。由於穆斯林祈禱前須保持清爽潔淨狀態，因此要清洗身上汙穢，這樣的局部淨身稱為「小淨」；近年整修的洗手間內多設有淨下設施，而部分鄰近祈禱室的廁所則加設洗腳盆。

中山大學企管系博士生Maya Piah Nirwana分享穆斯林禮拜流程和文化，包括淨化身心和環境、面向麥加方向、女性先穿著罩袍、站定位子等步驟。教職員生示範祈禱時的情境，像祈禱文和跪拜方式，希望可以翻轉部分民眾對穆斯林的負面刻板印象。管理學院資管系博士生Wiyata說，很高興管院有了祈禱室，讓穆斯林一日5次的祈禱時間有更能集中精神的地方進行。

郭志文表示，中山大學重視穆斯林師生用餐及禮拜等友善環境的建置，除了設置祈禱室，也在學校餐廳販售清真食品，並與校外廠商協調每日配送清真食品，讓穆斯林教職員生有更多選擇。

中山大學為校園內第4間祈禱室揭牌，供相關信仰需求的師生職員使用。圖／中山大學提供
中山大學為校園內第4間祈禱室揭牌，供相關信仰需求的師生職員使用。圖／中山大學提供
中山大學為校園內第4間祈禱室揭牌，供相關信仰需求的師生職員使用。圖／中山大學提供
中山大學為校園內第4間祈禱室揭牌，供相關信仰需求的師生職員使用。圖／中山大學提供

穆斯林 中山大學 印尼

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