台藝大畢業班花蓮首演 偏鄉孩子首度進劇場看舞蹈

台藝大舞蹈學系今年將畢業的學士班畢業公演，13日晚間在花蓮縣文化局演藝堂首演，花蓮南區羅山等「小學堂」的孩子們獲舞團藝術總監楊桂娟贊助，第一次走進劇場欣賞表演。

藝術總監楊桂娟說，選在花蓮首演，一方面是多位老師都喜愛花蓮的大山大水，願意注入更多藝術養分；另一方面，母親是花蓮富里人，自己是花蓮女中畢業的校友，對花蓮有故鄉情懷。

贊助富里鄉羅山、東里、富里等「小學堂」的孩子看表演，楊桂娟謙稱，只是為社會奉獻小小的心力，希望成為喚起大家關注偏鄉藝術教育的一把鑰匙。

國立台灣藝術大學舞蹈學系106級日間學士班的畢業公演–「最後一次毛躁」為售票演出，13日首演在花蓮登場，18日巡演高雄大東文化藝術中心演藝廳，27日主場回到台藝大表演廳。

全場由12支舞作串起，38位畢業班學生擔綱演出，集結9位新銳編舞者與傑出編舞家的作品。內容結合戲劇、多媒體及當代性音樂等多樣形式，以芭蕾、現代、民族舞蹈穿越古今中外時空，揮灑Z世代的「毛躁」創意。

壓軸舞作是編舞家董怡芬的「千禧前夕–我們被製造」，獨特趣意兼容的手法，從學生成長歷程取材，構築出科技「毛躁」人的現實與夢想。

「小學堂」創辦人李國盛說，花蓮南區藝文資源較匱乏，能有機會到劇場看表演，對偏鄉學子而言是相當珍貴的經驗，孩子們坐車2個多小時才抵達，幾乎是第一次走進劇場，興奮之情溢於言表。

在幾位熱心家長的參與下，共有40人來到花蓮縣文化局演藝堂欣賞表演，大家在開演前還開心吃了牛排餐，共度難忘的夜晚。

2017年成立「羅山小學堂」最初照顧16個孩子，2019年「東里小學堂」、2020年「富里小學堂」相繼開課後，受照顧的孩子有40多名。學堂除了請老師陪伴寫功課，也供應晚餐，還不定期安排各類藝文活動。