文組生想唸「非本科系研究所」 過來人勸：沒方向不要讀！

許多人為了追求出社會後的薪水待遇更高，會在大學畢業後選擇考研究所，日前便有一名網友說明，自己是文組畢業，工作半年之後想繼續升學但目前沒有方向，想藉此發文詢問「文組讀研究所的人，有沒有跟大學所讀的科系相差很多的呢？」

原PO在PTT上發文表示，自己去年大學畢業，至今已經工作半年，但工作後還是有想要繼續讀研究所的心願，而因為大學是讀語言的，深知找工作不容易，所以研究所也不打算繼續讀語言相關科系，目前也不知道該選什麼科系，所以想詢問網友有沒有文組讀研究所的人，跟大學所讀的科系相差很多的。

此文一出，不少過來人給出建議，紛紛表示，「商管類很多，企研所」、「去政府辦的課程學程式語言還比較有用」、「我是念語言的，如果沒打算從事教職或翻譯不推薦，但我覺得不會找工作不容易啊，會外語起薪還是高一點」、「學東西是看個人，文組通常不只兩年」、「其實蠻推薦非法律本科的來念科法所的，會比純血法律人有競爭力一些」。

但也有留言覺得原PO應該先找到興趣所在，再來選擇研究所的科系，「妳只是為了讀而讀，會多浪費兩年時間」、「動機不夠強烈，慎思」、「研究所真的不是能靠想找好一點工作就讀的東西，尤其是文組」、「沒方向就不要為讀而讀了，不然讀出來一樣迷惘」。