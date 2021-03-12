瑞典型男主持人方馬丁 將到金大分享異文化感動

金門縣文化局今天表示，亞洲旅遊台全新企畫節目「世界跟我這Young玩」金門部分將在21、28及4月4日播出。方馬丁並將於26日到金門大學分享玩轉金門的體驗和異文化感動。

文化局指出，「世界跟我這Young玩」節目是文化局2020年影視補助案，由日本甜美女星千田愛紗及瑞典型男方馬丁共同主持，節目中吃美食、玩體驗、交朋友，找出自己在金門的理想旅遊藍圖。

瑞典型男方馬丁憑著一口流利中文，接受亞洲旅遊台邀約，和日籍藝人愛紗一起主持「世界跟我這Young玩」金門篇，兩人一起到金門出外景，用外國人的角度探索台灣美景，相當特別。

方馬丁提到，自己先前和「二分之一強」班底法比歐等人曾到沖繩拜訪愛莎，兩人早就認識，這次一起主持節目十分有默契，完全沒有距離感。

方馬丁也直呼金門食物很特別，他說，對金門的印象只有高粱酒，看到融合中式與歐式建築混合的金門建築，覺得很有特色，也終於看到高粱這種植物。對充滿軍事文化的金門，由於自己沒當過兵，看到防空洞，覺得好特別。他還到海邊幫忙挖牡蠣，這是在瑞典沒有嘗試過的活動，真的很有趣。

經過3天金門錄影行程，他對沙美摩洛哥印象尤其深刻，拍了許多網美照。他也指出，一行人到小金門時天氣沒有很好，卻還能眺望到對面的廈門高樓大廈林立，讓他很驚訝於兩岸如此近若比鄰。

金門縣文化局表示，亞洲旅遊台全新企畫節目「世界跟我這Young玩」，已在今年1月31日播出，金門部分將分集在3月21、28及4月4日播出，在MOD、亞洲旅遊YouTube頻道、有線電視系統、凱擘、Litv、Fain TV都可以收看。

文化局希望透過方馬丁26日玩轉金門分享會，分享他眼中金門與瑞典的文化差異，以及旅遊中帶來的感動，歡迎有興趣民眾26日上午10時到金大理工大樓呂慶安演講廳免費聆聽。