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興大川流台灣文學駐校作家啟動 楊双子首登場

中央社 / 台中12日電

國立中興大學「川流台灣文學駐校作家」今年正式啟動，首名駐校作家邀請出身中興大學傑出小說家楊双子，駐校期間將舉辦專題講座、創作工作坊等活動，帶來新時代台灣文藝氣息。

美國川流基金會董事長李華林在2020年12月間捐贈中興大學台灣文學與跨國文化研究所8萬美元，設立「川流台灣文學駐校作家」，今年正式啟動。

首名駐校作家楊双子，本名楊若慈，中興大學台灣文學與跨國文化研究所獲得碩士學位後，長年投入台灣日治時期歷史小說寫作。

楊双子曾獲台北文學獎、台中文學獎、國藝會創作補助、文化部創作補助、教育部「獎助性別平等教育碩博士論文」獎助。

中興大學今天指出，開幕講座「文學傳承作為一種資本：當代台灣文學作家的特色」11日在中興大學圖書館舉行，楊双子分享新生代作家如何以自身文學養成，尋找自我文學座標，以回應當代社會議題。

中興大學表示，楊双子展現比前輩作家更強烈文學身世「傳承」特色，藉此讓參與學生思考，文學在當代能以怎麼樣角度進入並處理社會議題。

另外，創作工作坊將在24日於中興大學圖書館展開，學生可上繳作品與楊双子進行討論，讓作家給予學生作品最直接意見與方向，讓正在啟航階段學子們得以尋找到自身潛藏光輝。

中興大學指出，創作工作坊藉由討論可增進寫作技法，並可近距離接觸作家言行，意識到寫作做為一種志業可能性與背後堅定價值。

中興大學 台灣文學

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