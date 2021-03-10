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大學生轉系失敗好挫折 台大清大這樣解套

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
圖為清華大學。本報資料照片
圖為清華大學。本報資料照片

我國頂尖大學轉系人數飆升。以台灣大學為例，109學年有634人申請轉系，人數創統計以來新高；每10個大一生就有一人申請轉系。清華大學105學年與新竹教育大學後，每年轉系成功人數都破百，109學年達160人。清大約一成大一生申請轉系，但因各系轉進、轉出名額有限，只有5％如願轉出。

按系別分，交通大學和成功大學統計，不少土木系、機械系學生考量當前就業前景，申請轉入電機系、資工系；社會科學領域的經濟系是台大、清大最多人申請轉入的科系，同領域的政治系、社會系、社會工作系，則是外流人數較多的系。

清華大學教務長焦傳金說，清大盼更多學生轉到自己真正喜愛的科系，現已取消轉系成績門檻，人人都可申請，申請時要附推薦信、申請動機等資料，申請流程近似大學個人申請。

若沒轉系成功，焦傳金表示，清大推「系進校出」學制，開放每個學生選修欲轉入科系的學分，並作為「第二專長」，畢業證書將標註該生修畢的兩種專長。

台大副教務長詹魁元表示，台大也發起新制度，現已邀請34系提出145個「領域專長」入門課程，預計提升到250個。舉例來說，森林系開出「森林療癒」、土木系開設「軌道工程」，鼓勵有意轉系的學生先修完領域專長課，以行動證明自己對欲轉入科系真的有興趣，且有一定了解，真的明白自己為何而轉。

詹魁元不諱言，目前台大轉系門檻由各系自訂，部分熱門科系名額少、難轉入，也有科系較無明確對應職業，不鼓勵學生轉出。未來，當學生修完領域專長，且表現佳，校方鼓勵他所讀的科系開放轉出。

詹魁元說，學生修畢領域專長，也將取得證明文件，與畢業證書、成績單並列為「畢業時會拿到的三張紙」。

台大社會科學院院長王泓仁分享，社科院發起跨域專長課程模組，由院內不同科系合作開設「社會設計」、「資料科學與社會分析」等課程模組，讓學生不轉出原本科系，也能學習到不同科系的知識。

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