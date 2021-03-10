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轉系大數據／最多人想逃離政治、機械系 轉入經濟系

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
社會科學領域的經濟系是台大、清大最多人申請轉入的科系，同領域的政治系、社會系、社會工作系，則是外流人數較多的系。本報資料照片
社會科學領域的經濟系是台大、清大最多人申請轉入的科系，同領域的政治系、社會系、社會工作系，則是外流人數較多的系。本報資料照片

頂大轉系人數飆升，109學年台灣大學、清華大學每10名大一生就有一人申請轉系。哪些科系學生最想轉系、想轉去哪？交通大學和成功大學統計，不少土木系、機械系學生考量當前就業前景，申請轉入電機系、資工系；社會科學領域的經濟系是台大、清大最多人申請轉入的科系，同領域的政治系、社會系、社會工作系，則是外流人數較多的系。

正值招生季，網路上一則「學長姐勸世文」引發討論，該文建議高三生優先選電機系、資工系，別選必修「力學」的傳統工科，如土木系、機械系，各大學的轉系數字也反映此事。

以理工見長的交大、成大統計，從傳統工科轉入電機系、資工系的學生居高不下，交大109學年有22個土木系學生轉到他系，是全校轉出人數最多的系；成大同一學年有29人轉到電機系，是該校轉入人數最多的熱門系。

台大也不例外，109學年有31名機械系學生申請轉出原系，是該校欲轉出人數第三多的科系。台大副教務長詹魁元也是機械系教授，他表示，並非人人都適合讀電機、資工，建議學生選系時考量自身志趣。

他分享，工學院確實重視力學，時下熱門的機器人、無人車都與工學院有關，適合喜歡解決問題、對硬體感興趣的學生來讀。教師期待學生看到一台機器壞掉時，都有興趣拆開來研究。

細看台大轉系數字，除了工程領域的遷徙，更多社會科學院學生申請轉系。比如被傳統上認為「鐵飯碗科系」的政治系公共行政組，109學年高達38人申請轉出，人數是全校最多。而同屬社會科學院的政治系政治理論組、社會系、社工系，也都有超過30人申請轉出。

申請轉系的台大生最想去哪？台大統計，社會科學院的經濟系109學年吸引118人申請轉入，居全校之冠，申請成功率僅兩成。其次是法律系法學組61人、法律系司法組59人。清華大學30名學生同一學年成功轉入經濟系，人數也是該校之冠。

台大社會科學院長王泓仁表示，院內生申請轉進、轉出頻率確實較高，主因是學生考量日後就業難易度，以及被社會認定的冷門、熱門科系價值觀影響。

他提出兩項改革方案，表示社科院將從自身改革做起，一來精進自身課程，讓更多學生在上課過程中產生興趣；二來是提升學生對未來就業市場的了解和想像，比如社科院這兩周舉行「實習周」，邀故宮等業界人士來校演講，讓學生體認「所讀科系不主流，不等於完全找不到工作」。

王泓仁指出，台大社科院也發起跨域專長課程模組，由院內不同科系共同開設「社會設計」、「資料科學與社會分析」等課程模組，讓學生不轉出原本科系，也能學習到不同科系的知識。

不只社科院，台大更鼓勵全校動起來改變。詹魁元表示，校方發起新制度，現已邀請34系提出145個「領域專長」入門課程，比如森林系開出「森林療癒」、土木系開設「軌道工程」，鼓勵有意轉系的學生先修完領域專長課，以行動證明自己對欲轉入科系真的有興趣，且有一定了解。

詹魁元不諱言，台大轉系門檻由各系自訂，部分熱門科系名額少、難轉入，也有科系較無明確對應職業，不鼓勵學生轉出。未來，當學生修完領域專長，且表現佳，校方鼓勵他所讀的科系開放轉出。

科系 台大

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