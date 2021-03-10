清大附設診所遷址校門服務 榮總醫師駐診方便師生榮民

清華大學附設診所去年1月起由台北榮總新竹分院負責接診，今天正式將診所搬遷至靠近清大北校門的第4綜合大樓服務，重新開幕的診所設備新穎，還以清大師生較多的就診需求排定門診時間，包含身心科、耳鼻喉科及家醫科等，北榮新竹分院就表示，未來診所不僅能方便師生利用，附近居民也能就近看診。

台北榮總新竹分院院長彭家勛表示，清大附設診所是針對清大師生及榮民提供客製專業醫療服務，並由骨科專家黃博彥主任及腦中風治療專家尹居浩副主任率多個科別的專業醫師進駐，門診包含耳鼻喉頭頸外科、胸腔內科、家醫科、胃腸科、新陳代謝科、身心科等，希望提供醫院級的服務。

在診所設備方面，也引入無干擾式的防疫就醫流程，還設有自動傳輸生命徵象檢測儀，可將就診病人量測的身高、體重、血壓等數值，自動傳輸於當天就診資料中，診所內部照明也採用「人因照明」，讓室內光能像自然光一樣配合人體生理時鐘變化。

此外，診所配有多功能復健中心，可以服務學校內因為急性運動傷害的師生，也可滿足老年患者的復健需求，更特別針對中風患者，引進清大獨步全球開發的智慧型鏡像手機器輔助復健系統，藉由運用高科技來提高病患的復健療效，進而改善患者中風後的生活品質。

清大附設診所的醫療資訊系統能直接與北榮新竹分院互聯，共享醫療資訊，將有利於清大師生與在地榮民就醫的在地化與便利性，尤其新竹市有上萬榮民、榮眷隨著年紀老化行動不便，要遠到竹東鎮就醫不易，因此患者就能就近治療。