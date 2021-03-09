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中山高醫與南六產學締約 建立海洋化妝品系列開發團隊
中山大學、高雄醫學大學與南六企業公司，跨領域三方合作，今天宣布成立海洋化妝品系列開發團隊，將針對海洋中的生物投入研發，開發海洋化妝品系列。
中山大學產學長林哲信說，三方團隊從去年10月開始討論籌備成隊，團隊的組成結合了中山大學海洋科學院於海洋生物養殖培育與鑒種技術的投入研究；高醫大在香粧品及天然藥物藥學技術方面，進行產品活性測試及後期產品試驗的資源；再結合南六企業的產品規畫。
中山大學校長鄭英耀表示，這是南六企業與中山大學建立起第一次的合作，南六對台灣防疫有很大貢獻，中山大學將以特有海洋的研究能量投入團隊合作，聯手攻頂聯盟夥伴的高雄醫學大學，締造更大的結盟價值，包括人才培育與產業升級。未來也將整合兩校的科研能量與醫學能量，從養殖、驗證到產品開發，透過產學合作讓三方合作發揮最大綜效。
「南六」目前是亞洲第2、世界排名20名以內的全球不織布關鍵供應廠商，企業實力不只展現於口罩的製造，進一步的防護衣製造生產。南六董事長黃清山以座右銘「克服困難不服輸」，期許合作案順利進行，希望能藉由合作成果的展現，拓展扶植南六於事業版圖。
高醫大校長鐘育志表示，南六企業於兩校結盟的加持是很大的加分，未來能開發製造出嘉惠人類健康的產品。南六公司決定於跨域生技產業，中山大學的技術加值於材料的品質控管，結合高醫大既有的醫學能量，搭配南六於產業的關鍵技術，可以定案開發海洋系列優質產品。
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