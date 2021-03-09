他驚訝以前大學生一個月只花6千？ 過來人曝秘訣：其實很夠

大學生生活費一個月多少才夠用？一名網友想起小舅對他說以前唸大學的時候，一個月只有6000元的生活費，讓他感到相當訝異「這是真的嗎？」並發文詢問以前的大學生是怎麼過生活的。

原po在批踢踢八卦板發文表示，自己的小舅告訴他以前讀大學時，一個月只有6000元生活費，等於一天只能花200元，到了大三才有二手的摩托車可以騎，原po聽聞後感到十分不可思議，好奇大學生以前是怎麼過生活的？

網友小舅對他說以前唸大學的時候，一個月只有6000元的生活費。圖／取自 PTT

貼文發出後，引起網友熱烈討論，「要看多以前耶，我吃過10元陽春麵，一週幾百就能打發」、「我五千，一天只吃兩餐」、「以前一天不用花超過100，早餐飯糰20、午餐40-50、車錢30」、「我剛畢業，之前也是一個月六千，不夠去打工」、「就算是現在，六千撐一下也是可以」、「三餐都吃學餐不喝飲料可以壓在100內」、「學校或學校附近都有便宜大碗的可以吃」、「7-11當時國民便當39，涼麵還有3X的，學校的小飯糰20」、「以前又不用買iPhone，6000省點花，其實很夠」、「我現在上班住家裡，一個月只花8000」、「曾經過過一個月花3千生活」、「他以前的六千，過得比現在八千滋潤吧」、「阿不就跟我現在一樣」。

也有人認為「那是沒把住宿費用等等算進去吧」、「一餐不到七十是要怎麼活？七十才一個便當，而且週末也都不能出去玩」、「現在新竹隨便一個便當都八九十」、「現在都不吃早餐了，吃早餐一天光伙食就要250」、「我加油錢一個月七千，交女朋友一個月要一萬多」、「我以前一個月8千，過年問現在大二的堂弟，他1萬5」。