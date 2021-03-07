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QS世界大學學科排名 北科大工程與科技挺進前150名
英國QS高等教育資訊機構4日公布2021年全球大學學科排名，台北科技大學共兩大主領域、九個學科進榜，「工程與科技」躍居為世界第144名、全台第四名；「建築」學科首度進榜，拿下全台大學第二名；除兩個學科排名持平之外，其他各項排名都上升。
北科大表示，該校進榜項目包括「工程與科技」領域、「社會科學與管理」領域、「化工」、「材料科學」、「機械、航空與製造工程」、「電機與電子工程」、「建築」、「商業及管理」、「電腦與資訊工程」、「環境科學」和「物理及天文學」。
北科大校長王錫福表示，北科大「工程與科技」領域由兩年前的274名、去年的235名，大幅前進至144名，主因為「材料科學」及「化工」躍升至世界第101至150名，分別位居國內第三及第四名；「機械、航空與製造工程」、「電機與電子工程」均為世界第151至200名，「電腦與資訊工程」等學科排名也有提升，北科大機電學院、電資學院、工程學院均有多位教授跨領域投注研究能量，共同推升世界排名。
此外，「建築」、「環境科學」二學科為北科大首度進榜，尤其建築一舉挺進世界第151至200名，北科大建築系為國內歷史最悠久的建築科系，近年為因應全球氣候變遷及人口趨勢，特別關注永續循環建築發展及高齡友善環境設計。
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