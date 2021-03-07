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培養「不過時人才」 多所大學通識教育改革中

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
中山大學打造互動討論空間「西灣學院創意實踐基地」，提升通識課學習品質。圖／中山大學提供
中山大學打造互動討論空間「西灣學院創意實踐基地」，提升通識課學習品質。圖／中山大學提供

產業變化快速，歐美大學逐步提高通識教育比重來培養「一輩子帶著走的能力」。中華民國通識教育學會表示，教育部近年反而取消通識評鑑，降低通識教育在校內重要性，頂尖大學也只設不到五名行政人力。多數學生也認為專業科目才是「有用的課」，通識課適合拿來「混」。呼籲政府和各校正視通識教育重要性。

通識課程約從1990年代加入我國大學課表，每名大學生畢業前至少修28學分，約占畢業總學分的兩成；歐美國家則重視通識課，學分占比最高達畢業學分的三分之二。

中華民國通識教育學會理事長莊榮輝表示，產業變化快速，學生看重的專業課，五年後恐不再是專業；通識教育反而能讓學生在知識之外，養成目前仍缺乏的「常識」和「膽識」，跟上時代腳步。

該學會自辦通識教育精進計畫，邀集專家赴校視察通識教育的校數增加，從原本每年一、兩校，成長為今年的10校，當中有國立大學、有私立大學，莊榮輝認為這是好現象。他也呼籲各大學成立實體學院，用校級單位的力量推動通識教育。

改變的速度雖慢，但陸續有大學改革通識課程，比如中山大學通識教育中心前年升格為「西灣學院」，西灣學院院長蔡敦浩說，西灣學院將服務學習設為必選課程，有教師帶學生投入偏鄉較育，在社會各角落實踐所學。

體育課也是通識教育一環。鄰海的中山大學主打海洋特色，帶學生接近海、認識海並落實運動，盼學生成為「具中山特色」的人。

歐美教育趨勢促中山大學加速改革腳步。蔡敦浩說，校方觀察歐美許多大學都成立以校名為學院的學院，如哈佛大學設「哈佛學院」，推動通識課來培養通才。史丹福大學更提出2030年願景，載明大學教育應協助學生探索人生方向，進而學習專業，並將專業與社會做連結。

蔡敦浩不諱言，校方近期深度訪談修習西灣學院課程的學生，顯示改革尚未出現顯著成效，許多學生仍重視專業課勝過通識課。但學生對西灣學院打造的討論教室、硬體設備印象深刻，是好的開始。

無獨有偶，成功大學教務長王育民分享，成大安排校內跨領域學院「第十學院（College X）」增設「能力型」課程，以問題導向式教育取代傳統的講授課，做為學生通識課程選項之一。

他表示，改革目的是增加學生培養跨領域知識的誘因，比如有學生想創業，他可自行組織課程，修課來養成溝通敘事、設計思考、同理心等成大重視的能力。

台積電創辦人張忠謀也多次呼籲通識教育的重要性，去年底曾在公開場合以「我投通識教育一票」為題演講，強調哈佛大學之所以培育一流人才，一大關鍵是該校大一生不分系，人人都修通識課。他就讀哈佛大學時，修習一門「經典閱讀」課程，影響他至今，受用程度遠勝其他專業課程。

哈佛大學 中山大學

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