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「台大杜鵑花節」線上開幕 管中閔透露最喜歡台大這個角落

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台大杜鵑花今年已盛開，吸引不少民眾駐足觀賞、拍照。記者潘俊宏攝影／報系資料照
台大杜鵑花今年已盛開，吸引不少民眾駐足觀賞、拍照。記者潘俊宏攝影／報系資料照

台灣大學杜鵑花盛開，受疫情影響，今年開幕儀式暨學系博覽會比照去年，轉為線上直播。學生主持人在影片中公布台大學生最喜歡的角落是「台大社科院圖書館」，台大校長管中閔也在影片中「現身」，他表示，他最喜歡椰林大道與傅鐘附近，給人開闊、前程遠大的感覺。

台大杜鵑花開幕活動選在今天上午8時45分在線上揭開序幕，由學生主持人在校園訪問台大學生，進行台大知識王PK賽，學生心目中一致認為「台大社科院圖書館」是最美地點。主持人也請出身社科院的管中閔「現身」，介紹該院的小歷史，管中閔也透露他最喜歡椰林大道與傅鐘附近，給人開闊、前程遠大的感覺。

管中閔也在影片中指出，過去一年，台大並沒有因為疫情停下腳步，了學術排名持續進步外，台大也關心社會責任，希望將台大的影響力帶進臺灣各個領域。

管中閔說，高等教育必須有所變革，以學生興趣及學習需求為中心，思考課程的內容與設計，讓學生具備多元、創新、包容及前瞻等素養，期許台大學生能與時俱進地學習，以因應世界快速的變動，成為未來領導人才。

台大杜鵑花節開幕式及學系博覽會實體活動改由網路呈現，台大表示，除了讓喜愛台大校園的朋友及校友都能在線上欣賞杜鵑花之餘，還可了解各學系特色、教學及研究成果，並可於線上即時向學系老師及學長姐提問。

台大指出，除了YouTube 「NTU Campus 校園．臺灣大學 EDU 頻道」外，各學系為展現獨特的教學與研究特色，3月6日或7日將另闢線上直播，相關直播時段及網址都公告在台大杜鵑花節網站，可於該網站觀賞重播影片。

台灣大學杜鵑花盛開，受疫情影響，今年開幕儀式暨學系博覽會比照去年，轉為線上直播。台大校長管中閔現身影片。記者趙宥寧／翻攝
台灣大學杜鵑花盛開，受疫情影響，今年開幕儀式暨學系博覽會比照去年，轉為線上直播。台大校長管中閔現身影片。記者趙宥寧／翻攝

台大 杜鵑 管中閔

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