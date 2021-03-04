台積電與竹科廣播電台合作 要用故事訴說傳統戲曲的美

台積電文教基金會與IC之音合作，明天開始推出新廣播節目「打開戲箱說故事」，並由清華大學中文系副教授羅仕龍、國光劇團藝術總監王安祈擔任節目主持人，分享他們對於傳統藝術的理念，以京劇、崑曲的傳統內涵與新戲創作為主體，還將邀請多位戲曲演員訪談，讓聽眾透過聆聽故事的方式，認識傳統藝術。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，傳統戲曲不僅是珍貴的表演藝術，更是蘊含深厚的文化底蘊，在現在的娛樂及資訊唾手可得的網路時代，傳統戲曲的傳承及推廣比以往更具挑戰，因此能在此時推出兼具知識性及娛樂性的戲曲推廣節目更別具意義，也希望透過活潑的節目解說，改變年輕代對於傳統戲曲的印象，進而感受戲曲的魅力。

IC之音總經理張令達則說，「打開箱說故事」是IC之音今年第1季推出的重點節目，從明天開始，每周五晚上8點將準時播出，聽眾也不僅能透過廣播收聽，還能利用官網直播、Podcast、Spotify等串流平台收聽，這將更符合現在年輕人的使用習慣。

國光劇團藝術總監、主持人王安祈指出她沉浸戲曲60年，從看戲評戲、編劇、教學、研究戲曲，將學業、事業和興趣合而為一，更想在節目中分享給廣大聽眾；她也認為戲曲是古典文學、傳統藝術，但傳統是永恆的時尚，何況現在還有許多新編戲曲，例如她目前任職的國光劇團，就連番推出嶄新觀點的京劇新編戲，未來在節目中也會邀請戲曲明星來分享創作經驗。

清華大學中文系副教授、主持人羅仕龍表示，情感渲染力強、視覺表現力豐富且題材包羅萬象的戲曲，自然是最吸引西方觀眾的文化載體，他說「我對戲曲有興趣，但充其量只是門外漢，然而戲曲自帶光芒，哪怕只開了道縫，魅力無可抵擋。」

台積電文教基金會相信透過打開戲箱說故事的節目，將以京劇、崑曲的傳統內涵與新戲創作為主體，將跨域邀請國內京劇大師魏海敏及其他知名戲曲演員訪談，從而導引聽眾如何與現代戲劇對話，讓戲曲在新世代重獲新生。