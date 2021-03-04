快訊

防拖吊奧步全破解 老司機：沒有拖不走的車

私校畢業生有機會進台積電 台灣邁向徵才最困難國家原因為何？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大一不分系大二不讀電資他問會後悔嗎？ 網友建議：留後路

聯合新聞網 / 綜合報導
原po表示聽到許多人說不讀電資會後悔。 示意圖／ingimage
原po表示聽到許多人說不讀電資會後悔。 示意圖／ingimage

大學教育日益強調跨領域，讓學生自由規畫學習方向，已有多所學校有不分系學制，不過學生還是得面臨各種的選擇，一名就讀清大大一不分系的學生表示大二須分流到某個系，雖然喜歡文科但又聽到很多人說不讀電資會後悔，不知道改如何選擇，於是便急著向網友尋求建議。

清華大學的大一不分系是透過考試成績之外的「多元」標準，錄取成績之外其他領域表現優異的學生，學生在大一入學後，可依其性向選修各個學系的必修或基礎課程，可以有更多時間專注於自我探索，確立個人志趣，選擇擬就讀的學系，到了大二才會分流，選擇的學系即為其畢業學系。

一位清大大一不分系的學生在網路論壇《Dcard》發文，談到自己是靠文組專長上了不分系，也有興趣繼續走學術領域，面對大二要選科系卻很猶豫「看大家都說不讀電資會後悔，這間又是電資傳統強校」，原po坦言對電資的接觸，大概是電腦壞掉可以自己簡單修，電子周邊產品有稍微關注與研究的程度，他又怕讀了電資才會後悔，到最後落得兩頭空，因此不知是否該選電資（電機工程和資訊工程相關領域）科系？

原po選擇科系時遇到兩難。圖／取自《Dcard》
原po選擇科系時遇到兩難。圖／取自《Dcard》

貼文一出也引發網友熱議「選資工吧，未來真的想往文組走也沒差，先留個後路」、「選電資，真的有興趣還是可以去修有興趣的課」、「選資工專研有興趣的領域，資工起薪高選擇性廣」、「電資比其他科系容易年領150萬以上且坐辦公室」、「學術界很競爭，有興趣就去旁聽修課就好了又不用錢」。

「看你吧～我是覺得自己喜歡重要」、「你的組不是有一年來探索嗎？可以第一年大部分修電資相關，看自己排不排斥」、「電資的高薪是用美好的青春和人生換來的，沒有那麼好」。

清大 科系 大學教育 大一不分系 資工

延伸閱讀

110學測成績公布！不想考指考 必看選填志願、申請入學詳細教學

唸資工系好嗎？ 工程師爸曝心聲：不願小孩步上後塵

怎填志願？台大生教選系 示警理組必修課有「這2字」先不要

清大交大不分系新制上路一年 自學生適應成挑戰

相關新聞

大一不分系大二不讀電資他問會後悔嗎？ 網友建議：留後路

大學教育日益強調跨領域，讓學生自由規畫學習方向，已有多所學校有不分系學制，不過學生還是得面臨各種的選擇，一名就讀清大大一不分系的學生表示大二須分流到某個系，雖然喜歡文科但又聽到很多人說不讀電資會後悔，不知道改如何選擇，於是便急著向網友尋求建議...

獨／成大工學院長遴選爆違反學術倫理 懸缺半年補不上

成功大學最重要的工學院院長遴選，驚傳因候選人涉及學術倫理，目前正在調查中，新任院長原本應該在2月上任，卻至今從缺，由副校...

台灣觀光學院擬110學年度停辦 依學生意願轉私校上課

台灣觀光學院因財務問題，學校董事會上月決定朝停辦方向辦理，今天學校向師生召開停辦說明會，教育部派員參與。在財務方面，台觀...

台灣水產養殖之父廖一久 屏科大辦回顧影像展

台灣水產養殖之父廖一久長年為國內外水產養殖研究與貢獻，奠定國內魚蝦養殖基礎，建立保種基因，為台灣水產養殖寫下榮景的篇章，...

台觀學院規畫停辦 257名學生盼原校畢業不轉學

台灣觀光學院董事會今年2月初決議朝停辦方向辦理，教育部技職司今天赴該校舉辦說明會，該校教師關心校方何時能償還積欠薪資，以...

竹縣公共圖書館與清大、明新科大 推互換借閱證服務

為提供讀者更便利的閱讀服務，新竹縣13鄉鎮市立圖書館即日起同步開放調閱服務，並與清華大學、明新科技大學合作，推出互換借閱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。