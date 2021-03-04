大一不分系大二不讀電資他問會後悔嗎？ 網友建議：留後路

大學教育日益強調跨領域，讓學生自由規畫學習方向，已有多所學校有不分系學制，不過學生還是得面臨各種的選擇，一名就讀清大大一不分系的學生表示大二須分流到某個系，雖然喜歡文科但又聽到很多人說不讀電資會後悔，不知道改如何選擇，於是便急著向網友尋求建議。

清華大學的大一不分系是透過考試成績之外的「多元」標準，錄取成績之外其他領域表現優異的學生，學生在大一入學後，可依其性向選修各個學系的必修或基礎課程，可以有更多時間專注於自我探索，確立個人志趣，選擇擬就讀的學系，到了大二才會分流，選擇的學系即為其畢業學系。

一位清大大一不分系的學生在網路論壇《Dcard》發文，談到自己是靠文組專長上了不分系，也有興趣繼續走學術領域，面對大二要選科系卻很猶豫「看大家都說不讀電資會後悔，這間又是電資傳統強校」，原po坦言對電資的接觸，大概是電腦壞掉可以自己簡單修，電子周邊產品有稍微關注與研究的程度，他又怕讀了電資才會後悔，到最後落得兩頭空，因此不知是否該選電資（電機工程和資訊工程相關領域）科系？

原po選擇科系時遇到兩難。圖／取自 《Dcard》

貼文一出也引發網友熱議「選資工吧，未來真的想往文組走也沒差，先留個後路」、「選電資，真的有興趣還是可以去修有興趣的課」、「選資工專研有興趣的領域，資工起薪高選擇性廣」、「電資比其他科系容易年領150萬以上且坐辦公室」、「學術界很競爭，有興趣就去旁聽修課就好了又不用錢」。

「看你吧～我是覺得自己喜歡重要」、「你的組不是有一年來探索嗎？可以第一年大部分修電資相關，看自己排不排斥」、「電資的高薪是用美好的青春和人生換來的，沒有那麼好」。