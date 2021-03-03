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竹縣公共圖書館與清大、明新科大 推互換借閱證服務

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
為提供讀者更便利的閱讀服務，新竹縣13鄉鎮市立圖書館即日起同步開放調閱服務。圖／聯合報系資料照
為提供讀者更便利的閱讀服務，新竹縣13鄉鎮市立圖書館即日起同步開放調閱服務。圖／聯合報系資料照

為提供讀者更便利的閱讀服務，新竹縣13鄉鎮市立圖書館即日起同步開放調閱服務，並與清華大學、明新科技大學合作，推出互換借閱證服務，年滿18歲民眾持竹縣公共圖書館借閱證至文化局圖書館，繳納2000元押金，即可申請合作大專院校借書證。其中，明新科大設有幼兒保育系，擁有豐富童書資源，歡迎家長多加利用。

新竹縣文化局表示，全縣公共圖書館目前已開放調閱服務，若民眾發現鄰近圖書館熱門借閱書籍預約額滿，或者想借閱較遠圖書館內的架上書籍，都可上網透過新竹縣公共圖書館自動化系統申請調閱服務，由圖書館協助調取書籍，供民眾就近借還書，讓閱讀更加方便。

文化局也與清大、明新科大推出互換借閱證服務，開啟與學術型大學圖書館的合作新契機，民眾繳納押金後可申請合作大專院校借書證，就可使用學校裡專精深入學科的專業圖書資源，押金則會在民眾返還借書證時辦理退費。

新竹縣兒童人口比例高，家長喜歡到圖書館借閱各類童書，從小培養孩子的閱讀習慣。明新科大的圖書館除了有各學科專業圖書外，也因設有幼兒保育系，特別設置兒童繪本屋，有超過8000冊的童書，包含2000本英語繪本等，經常有鄰近幼兒園申請使用，歡迎家長帶著孩子一起來借書，享受親子共讀的樂趣。

新竹縣兒童人口比例高，家長喜歡到圖書館借閱各類童書，從小培養孩子的閱讀習慣。圖／聯合報系資料照
新竹縣兒童人口比例高，家長喜歡到圖書館借閱各類童書，從小培養孩子的閱讀習慣。圖／聯合報系資料照

圖書館 新竹 文化局

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