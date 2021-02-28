台大臺靜農故居文資修復計畫通過 將改為人文會館

台灣大學中文系教授臺靜農故居去年6月12日經台北市政府公告為紀念建築，台大表示，經過八個多月的校內密集規劃與審查，26日獲台北市文化局文資審議委員會審議通過修復再利用計畫書。台大將規畫本故居為「臺靜農人文會館｣，以更積極的態度進行修復再利用細部設計與工程執行，以傳承臺靜農教授「龍坡丈室」的精神。

台大表示，臺靜農為校內教授，曾任台大中文系主任20年，奠定系學風與規模，培育英才貢獻卓著，建立台大自由學風，對台灣人文學術發展史具有深遠意涵。此故居以紀念臺老師為主軸，不只保存「建築本體」，是台大校長管中閔積極爭取指定為紀念建築的主因。

台大表示，此案由台大副校長周家蓓帶領工作小組，去年6月15日起定期召開達14次工作會議，歷經八個多月的努力，凝聚彙集校內共識，並在同年12月通過台大校級委員會審查。此案26日獲文資審議委員會全數通過，完成故居修復及再利用計畫書。

台大表示，未來「臺靜農人文會館」將塑造臺老師原書齋，再現「龍坡丈室」，傳承臺老師「兼容並包、自由開放」精神，作為台大師生自由學風及人文講堂空間，打開圍牆與巷弄連結，引領人們漫步入內，成為溫羅汀地區的人文薈萃新亮點。