大學博覽會今登場 私大祭480萬元獎學金搶才

大學博覽會今明兩天10至18時在台大體育館登場，國內外59個學校單位參展，各大學紛祭獎學金搶才，亞洲大學祭出480萬元獎金，要搶全國學測4科滿級分考生，南華大學則是各科系學費比照公立大學收費，台北商業大學釋出最高額新台幣160萬元獎學金。

今年大學博覽會共有59個海內外大專校院及留學顧問機構參展，其中國內45校、海外8所與6家代理各國遊留學與終身學習相關企業，會場並設有「落點分析區」及名人演講區，讓專業講師提供考生專業的校系選擇，替學涯發展搶得先機。

為了吸引學生，不少學校祭出獎學金大餅搶才。亞洲大學提供最高額480萬元獎學金，比去年總獎學金360萬元再加碼120萬元，目標招收學測4科滿級分考生，且將該校作為錄取志願序第1名。

亞洲大學主秘施能義表示，去年有兩名學生獲得360萬元獎學金，分別就讀該校生物資訊暨醫學工程系、財經法律系，目前是大一學生。過去8年，亞大共核發6176萬元。

台北商業大學釋出新台幣最高額160萬元獎學金，只要四技二專統測考試成績位居前1％學生，並將台北商業大學列為第一志願就符合資格，目前僅1名學生持續領取；香港城市大學祭出最高額一年新台幣70萬元獎學金，香港教育大學則開出每年新台幣66萬元獎學金。

過去香港局勢多變，不少港生來台念書，台生若赴港讀書也多有所顧忌。香港城市大學金融系大三學生表示，原先在台灣已可錄取台大、政大，本就想讀金融科系，香港是國際金融重鎮，也嚮往全英語教學，因此獲得半額獎學金赴港讀書。對於反送中情勢，她說，香港受疫情及國安法影響，國內抗爭已趨緩，且抗爭是採單點式，多留意即可避免。

在參展大專校院方面，國內45校有中正大學、文化大學、世新大學、淡江大學、馬偕醫學院與亞洲大學等；海外留學則設有港澳專區，參展學校包含香港理工大學、香港教育大學、香港城市大學、德國公立威爾道大學、新加坡管理學院等8所海外大專校院。 2021大學博覽會今天登場。記者趙宥寧／攝影