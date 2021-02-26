超狂學經歷！195公分男大生「徵學生」 4千人看傻：你是鬼嗎？

身高195公分的男大生楊承翰在家教社團PO文徵學生的文章被網友推爆了，網友們看到他的學經歷及成績不禁大讚根本就是學霸王，而他不只擁有高顏質，還是學校系隊球員，讓許多妹子看了直呼心動。

21歲台大學生楊承翰日前在臉書社團「家教補教學校兼全職、打工、師訓交流」發文，想以時薪1千5百元找家教學生，授課內容為英文、數學、理化、程式語言、留學申請，及SAT／ACT／TOFEL／AP等，希望能在台北範圍教學，也可接受線上教學，貼文下方也附註他的學經歷。

學歷：就讀美國杜克大學（Duke University）大三，雙主修資工，數學畢業於新竹科學園區實驗中學（National Experimental High School）美國哈佛大學（Harvard University）暑期醫學研究生國立台灣大學（National Taiwan University) 新冠專案訪問生

相關經歷：從小在美國及台灣長大，精通中英文。擁有三年以上的教學經驗，1對1家教經驗豐富（7+學生，科目分別為代數、微積分、化學、Python程式設計及英文寫作）。曾任教於台北市美西留學教育顧問公司，擔任數學專科及SAT衝刺班教師。多次擔任私人留學顧問，幫助學生錄取杜克大學（Duke University），加州理工學院（California Institute of Technology）及密西根大學（University of Michigan）等。協助杜克大學校方開發資工系大一必修的課程網頁及作業内容。

考試分數：SAT: 1540/1600（Essay 24/24）ACT: 34/36TOEFL: 119/120SAT Chinese, Biology, Chemistry, Math Level 2: 800/800AP English Language, English Literature, Chinese, World History, US Government, Biology, Chemistry, Physics 1, Physics C: Mechanics, Physics C: E&M, Calculus AB, Calculus BC: 5/5 （Advanced Placement (AP) = 美國大學先修課）USA Biology Olympiad（USABO）Semifinalist（美國生物奧林匹亞準決賽入選者）

文章吸引4千多位網友按讚，超狂的學經歷背景讓網友全看傻眼了，紛紛留言「這經歷是鬼吧，好猛」、「這個當家教太可惜了」、「哇賽我還不推爆」、「來看神仙」、「這是學霸王吧」、「怎麼不去打NCAA？」

楊承翰不只是個超猛學霸，更擁有高顏質，意外釣出許多妹子留言「可以跟我在一起嗎？」、「可以去看你打球嗎？」也有人留言，「太強了！等我女兒長大（放錯重點）」、「我想應該不少女生私訊，不只是想當學生，也想當他女友吧」、「好可惜已經有女友了，不然真想招來當女婿」。