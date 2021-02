超狂學經歷！195公分男大生「徵學生」 4千人看傻：你是鬼嗎？

身高195公分的男大生楊承翰在家教社團PO文徵學生的文章被網友推爆了,網友們看到他的學經歷及成績不禁大讚根本就是學霸王,而他不只擁有高顏質,還是學校系隊球員,讓許多妹子看了直呼心動。

21歲台大學生楊承翰日前在臉書社團「家教補教學校兼全職、打工、師訓交流」發文,想以時薪1千5百元找家教學生,授課內容為英文、數學、理化、程式語言、留學申請,及SAT/ACT/TOFEL/AP等,希望能在台北範圍教學,也可接受線上教學,貼文下方也附註他的學經歷。

學歷:就讀美國杜克大學(Duke University)大三,雙主修資工,數學畢業於新竹科學園區實驗中學(National Experimental High School)美國哈佛大學(Harvard University)暑期醫學研究生國立台灣大學(National Taiwan University) 新冠專案訪問生

相關經歷:從小在美國及台灣長大,精通中英文。擁有三年以上的教學經驗,1對1家教經驗豐富(7+學生,科目分別為代數、微積分、化學、Python程式設計及英文寫作)。曾任教於台北市美西留學教育顧問公司,擔任數學專科及SAT衝刺班教師。多次擔任私人留學顧問,幫助學生錄取杜克大學(Duke University),加州理工學院(California Institute of Technology)及密西根大學(University of Michigan)等。協助杜克大學校方開發資工系大一必修的課程網頁及作業内容。

考試分數:SAT: 1540/1600(Essay 24/24)ACT: 34/36TOEFL: 119/120SAT Chinese, Biology, Chemistry, Math Level 2: 800/800AP English Language, English Literature, Chinese, World History, US Government, Biology, Chemistry, Physics 1, Physics C: Mechanics, Physics C: E&M, Calculus AB, Calculus BC: 5/5 (Advanced Placement (AP) = 美國大學先修課)USA Biology Olympiad(USABO)Semifinalist(美國生物奧林匹亞準決賽入選者)

文章吸引4千多位網友按讚,超狂的學經歷背景讓網友全看傻眼了,紛紛留言「這經歷是鬼吧,好猛」、「這個當家教太可惜了」、「哇賽我還不推爆」、「來看神仙」、「這是學霸王吧」、「怎麼不去打NCAA?」

楊承翰不只是個超猛學霸,更擁有高顏質,意外釣出許多妹子留言「可以跟我在一起嗎?」、「可以去看你打球嗎?」也有人留言,「太強了!等我女兒長大(放錯重點)」、「我想應該不少女生私訊,不只是想當學生,也想當他女友吧」、「好可惜已經有女友了,不然真想招來當女婿」。