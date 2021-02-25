海外名校獎學金搶才 我國高教內憂外患怎解？

正值招生季，我國高等教育已受少子化衝擊，昨天學測成績一出爐，又有多所知名海外大學主動來台攬才，正逢內憂外患。

昨天學測成績一公告，多所海外名校祭高額獎學金搶才，香港城市大學獎學金最高一年70萬元，校長郭位還說，城大積極協助學生就業，每年投注1000萬港幣，企業雇用校內生的前三個月，薪資由學校出。新加坡管理學院和英國諾丁漢大學更釋出全額獎學金名額給台灣學生。

「錢」確實是明星高中生出國讀書誘因之一。就讀香港城市大學大二的曹旅瀚分享，他當時也錄取國內頂尖大學，但他最後選擇去香港，主因是有獎學金、選讀的科系更符合志向，再加上香港課程安排精簡，不強迫修習體育課等非必要課程，讓他更能專注於主修。

「錢」也是我國留才不力因素之一。一名大學主管表示，國內學校的獎學金攬才力相對不足，一來是經費較少，考招制度彈性也低，各校要等學測、指考結束才能選才，優秀學生放榜前早被國外搶走。

大學想反過來向外招收境外生，生師比成一大阻礙。109學年起教育部規定的生師比趨嚴，從每40生配一名教師，改成35生配一師，且國際生逾3％就要列入計算。台灣大學資工系日前就說「收不了那麼多學生」，只能在招生上優先減少境外生名額。

國內各校海外招生也不夠團結。暨南大學校長武東星表示，海外聯合招生會目前只辦裡僑生聯招，他認為應擴大為境外生聯招，讓各校不再單打獨鬥招收境外生，才能把餅做大。

武東星說，新冠肺炎疫情是促成此事的好機會，如今各校都無法赴他國高中招生，海外聯合招生會便舉辦線上升學博覽會，邀各校上網介紹亮點科系，一起打國際盃。

學生則認為我國招生還可更積極。一名赴港讀書的學生表示，他同時錄取國、內外大學，海外學校積極對待錄取生，寄信說明詳細入學流程，國內頂大則無消無息，讓他感覺「不去讀也沒差」。