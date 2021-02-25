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這些科系學什麼？清大錄播客「那可那可清華」領路

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
清華大學今天宣布推出線上Podcast廣播節目「那可那可清華」（Knock Knock NTHU）。記者潘乃欣／攝影
清華大學今天宣布推出線上Podcast廣播節目「那可那可清華」（Knock Knock NTHU）。記者潘乃欣／攝影

清華大學今天宣布推出線上Podcast廣播節目「那可那可清華」（Knock Knock NTHU），請教授分享化工系、生科系等系所到底在念什麼，以及他們當年是如何選擇科系的等。每集20分鐘，盼學生輕鬆聽完，敲開認識大學的門。

清華大學招生策略中心主任王潔指出，現在高中生獲取知識的方式與以往不同，除了透過官網了解各大學外，許多人會選擇透過社群來接收資訊，也時常利用零碎時間學習。因此清華招策中心特別推出「那可那可清華」這樣的線上廣播，透過主持人胖達與各學系教授的輕鬆對談，推出迎合年輕世代的節目內容，希望能「抓住」聽眾的耳朵。

王潔表示，節目將請清華教授來擔任「開門人」，除了介紹各科系在學什麼，也用輕鬆活潑的方式，來「平反」大眾對部分科系的偏見。她說，節目受眾主要鎖定高中生、高中生家長及高中教師，之後也會請教育團體上節目分享。

以王潔錄製的第二集為例，她就回答了主持人的尖銳提問「傳說中不來念清華的五大理由」；澄清新竹並非「美食沙漠」時，她也不吝分享加了黑糖冰沙的豆花等口袋美食名單。

王潔是麻省理工學院材料博士，目前執教於清華化工系。但當年父母十分期盼她能攻讀醫科，王潔也以自身的經驗談到如何與父母溝通，「在華人社會，完全不顧父母的想法幾乎是不可能的。」她建議，不要事到臨頭、如選填志願前一晚才溝通，而要提早且「洗腦式」溝通，讓父母對孩子的選擇安心。

清華大學教務長、生科系教授焦傳金也在節目上分享撰寫「引導式自傳」的秘訣，即使沒有閃閃發亮的得獎經歷，也能讓教授看見。

他說，清華大學從前年起推動「引導式自傳」，鼓勵考生用自己的話寫出專長及興趣、對人生意義的追求，以及進入大學後的學習規畫。焦傳金建議考生換位思考，假設自己是考官，希望找到最能展現積極態度、具備自我探索特質的考生，下筆時就應朝這個方向努力。

除了教務長身分，焦傳金也是專研烏賊、章魚的海洋生物學家。主持人問他為什麼一頭栽入頭足類動物研究？焦傳金說，他一直以來都很喜歡大海，大學選擇就讀海洋資源學系，之後就一直堅持研究海洋生物。

他說，「好奇」是科學研究重要的元素，許多人去海生館後都想研究海洋生物，但最後成為海洋生物學家的人卻是少數。

科系 清華大學

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