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哪個科系工作難找又難讀？ 網一面倒點名這系：能生存不簡單

聯合新聞網 / 綜合報導
有人在網路上詢問哪個科系難讀又不好就業？引發許多網友討論。示意圖／ingimage
有人在網路上詢問哪個科系難讀又不好就業？引發許多網友討論。示意圖／ingimage

大學學測成績昨（24）日放榜，大學志願選填開始是許多考生苦惱的關鍵，許多人都會以職涯規劃來決定就讀科系，其次才是個人興趣。不過，有網友在網路上以標題「有什麼科系是難讀又難就業的？」發文，討論哪些科系既難畢業薪水又不高？文章一出後，不少人點名「數學系」。

一名網友在PTT的八卦板上發文，表示「很多科系雖然難就業，但是在大學可以爽爽混，享受青春，大部分都是先苦後甘，或是先甘後苦，沒有兩邊都甘的」，然而，原PO卻點出自己認為一定有科系是，不但課程較難，畢業率又不高，畢業後薪水又和努力不成正比的，因此想發文討論是否真的有這種科系？

許多網友紛紛在留言指出，「純數學物理之類的」、「數學無誤」、「數學啦，以前室友辛苦畢業，最後台鐵就業」、「能在數學系生存下來的都不簡單，準時畢業的更是了不起」、「數學苦主在此，準時畢業大概10個，一堂課當58個，修課人數總共64個」、「數學真的難唸到不行＝＝」。

除此之外，數學系過去也在Dcard上引起不少的討論，「覺得數學系都是強者！」、「應用數學錢途無限」、「學很強不怕沒飯吃，但是要學很強」、「我認識一對夫妻朋友都中央數學系畢業，他老婆直接念中央財金研究所，朋友是念企管研究所，兩個月薪目前都超過10萬」。

科系 薪水 學測 職涯

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