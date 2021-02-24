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致理科大首推雲端點餐 要喝手搖飲90秒搞定

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
致理科大與馳網科技合作在校園推出智慧茶飲機。圖／致理科大提供
致理科大與馳網科技合作在校園推出智慧茶飲機。圖／致理科大提供

致理科技大學今日舉辦4.0雲端智慧茶飲開幕儀式，未來消費者無須人工支援，只要透過雲端系統點餐、付錢，90秒內即可取餐，同時開創學生在人工智慧物聯網結合的AIoT領域必備技能。

手搖飲一直是台灣特色，每年可創造千億台幣商機，加上去年受到疫情影響，這次致理科大與馳網科技進行產學合作，在校園內設置智慧茶飲機，藉由透明玻璃吸引路人目光，消費者只要運用雲端系統，就能輕鬆取餐，並提供致理科大學生協助設備維護的實戰經驗，培養日後具備相關競爭力的人才。

致理科大校長陳珠龍表示，校方秉持教學與實務並進理念，將分成「無人飲料機器營運小組」、「運補物流小組」與「大數據分析小組」等3組協助智慧茶飲運行及分析。工作內容包括建立商業模式規劃、協助校園及新板特區據點物料補給及異況排除與執行銷售分析等。

商務管理學院長劉芬美認為，透過和新科技產業合作，同學實際參與行銷、物流、數據分析等實做學成，可以加強師生面對實務領域的能力，提升自我競爭力。

物聯網 人工智慧

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