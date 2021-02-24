父母盼上台大「光耀門楣」 準研究生嘆：進成大不是說過了嗎？

110學測成績今天公布，研究所也將在2月底至3月初陸續公布放榜結果，一名等待研究所放榜的學生分享自己的心境，表示父母都很期待他能考上台大研究所，並對他說「你考上就光耀門楣了」，但這名準研究生卻感嘆的表示：「四年前考進成大不是已經說我光耀門楣了嗎？」字裡行間透露出對「唯有讀書高」風氣的無奈。

一名成功大學學生在Dcard寫下自己的心路歷程，嘆父母只在意兒子能否保有名校光環，卻忽略自己在求學過程中面對的壓力，「他們根本不知道什麼是台大成大在學什麼，他們不知道我在被二一的當口徘徊了無數次，只知道名字很好聽，講出去很風光，現在研究所又要上演一樣的戲碼。」原PO感慨，求學時期的課業壓力帶給他不少痛苦，彷彿一次次的嘲笑自己「你不是屬於這個地方的人」。

這名準研究生吐露，他想過如果有上其他學校也是好的，「至少可能比較輕鬆」，就算很多人擠破頭想進台大的門，但對他而言，自己的學歷不算差、去哪裡念碩士也差不多。

「我爛嗎？我就爛！但至少活得像個人」，他並回憶自己高中時念的學校沒有很好，成了長輩眼中「被遺忘的人」，考上成大後這些長輩卻開始對他噓寒問暖，忍不住傾訴：「雖然我也算是這個『唯有讀書高』風氣裡的既得利益者，但這樣的差異真的令人感到心寒，不應該是這樣子的…」。

頂著頂尖大學的桂冠，原PO納悶自己若是考上其他學校是否會得到周圍人的祝福，結果卻是否定的，因為考上、考得好都是「應該的」。貼文一出讓不少人感同身受，表示這就是標準的台灣家長，「到哪都要比較，根本軍備競賽」，紛紛鼓勵這名準研究生「沒辦法改變別人的樣子，就不要變成自己討厭的樣子」，希望他能找到自己的目標、照著自己的計畫走。