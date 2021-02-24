靠加分考上醫學系很爽？ 網曝「最慘後果」：一切都枉然

許多考生夢想考上醫學系，成為一名醫生，不只社會地位崇高，也能追求比普通上班族更優渥的薪資。不過，日前就有網友好奇，若是憑藉「加分」考上醫學系，最糟的情況會是什麼？貼文一出，隨即引起熱議。

原PO在PTT八卦板發文表示，如果考上醫學系當了醫生，以後就有數不清的年輕護理師在身邊，但原PO好奇「加分考上醫學系最慘的事情是什麼？」他猜測會是班上成績落後、延畢？還是國考沒通過？貼文曝光後引起網友討論。

許多網友就加入討論，紛紛留言回應「最慘的事，你居然有膽選那個」、「畢業哪可能難，都會幫忙調分，解剖本來應該要當1/3最後調到當3個吧」、「進去會背書，有拿到共筆就不太會有危險」。

其中，多數網友都認同最慘的還是國考考不過，「只有國考考不過，沒了」、「國考考不過啦，不能當醫生一切都枉然」、「國考沒過最慘」、「當然是國考考不過啊」。