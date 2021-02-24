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19歲男大生租屋被父母「裝監控」 曝恐怖經歷：不見人就狂call

聯合新聞網 / 綜合報導
一名19歲男大生控訴父母在他的租屋處「裝監控」，不只讓他失去隱私，父母更只要沒看到人就會奪命連環call。圖擷自爆料公社App
一名19歲男大生控訴父母在他的租屋處「裝監控」，不只讓他失去隱私，父母更只要沒看到人就會奪命連環call。圖擷自爆料公社App

為了擺脫父母過多的期望與壓力，一名19歲的男大生考取外縣市的大學，獨自一人搬到租屋處，本想是奔向自由的開始，但怎料父母卻在他的租屋處放置網路攝影機，遠端監督他認真拚課業，他迫於沒有經濟能力只好答應，但父母只要沒看到人就奪命連環call，許多網友聽聞他的恐怖經歷都相當震驚。

男大生23日在爆料公社App發文表示，雖然能理解父母希望他未來能功成名就，但他成績不佳還會曠課，當初考取外縣市的大學為的就是不活在別人的期望之下，能自由自在過生活。

不過，近來父母想在他的租屋處放置網路攝影機，隨時監控他是否有準備課業，他雖然覺得不適當，但他從小就活在別人的安排之中，不知為誰而活，且礙於學生沒有經濟能力，也只好妥協。

男大生描述在監控之下的生活，「第一晚我就覺得晚上有人在看我，覺得噁心」，所以他決定把主機電源拔掉，沒想到一早就被奪命連環call，就算當天下午5點後就沒課了，他利用時間去運動，卻同樣被一連狂call好幾通電話。

從他曝光的LINE對話可看到，他先是傳了這學期的課表給父母，而父母則再要求他「監視器從今天開始都不要關機」，到了下午下課後他去運動，父母斥責他，「5點就下課了，為什麼8點還沒有到家，是跑去哪裡了？你還真當是去度假的樣子喔！」他只好無奈地回答「我在操場運動」，種種被父母監控的日常讓他苦不堪言。

網友們看了都對這種監控方式感到不可思議，紛紛出主意替他解圍，「你要不要考慮找份打工，至少不用完全當伸手牌，多少還有可以跟爸媽反抗的底氣」、「你要抗議到底呀！為了你妹妹...」、「突然覺得誰以後嫁給你，進了你家家門，絕對會跟坐牢一樣」。

一名19歲男大生控訴父母在他的租屋處「裝監控」，不只讓他失去隱私，父母更只要沒看到人就會奪命連環call。圖擷自爆料公社App
一名19歲男大生控訴父母在他的租屋處「裝監控」，不只讓他失去隱私，父母更只要沒看到人就會奪命連環call。圖擷自爆料公社App

爆料公社 監視器 大學生

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