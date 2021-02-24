遠見公布起薪最佳大學 這所學校稱霸五大學群34K起跳

學測成績今天公布，考生也開始為填志願煩惱。遠見雜誌最新出刊的2021大學暨技職入學指南，與104人力銀行合作，公布各大學五大就業熱門學科領域的起薪報告。工程學群以台大、清大起薪40K最高，資訊由台大、陽明交大、成大、政大40K並列第一，台大同時也以40K、35K、34K，拿下商管、法政與人文社會學群起薪排行榜冠軍。

遠見表示，雖說許多教育專家強調「大學不是職訓所」，但畢業後還是要接軌就業，每年選填志願，「未來就業狀況」與「產業起薪高低」依然是學生和家長的重要考量。此報告與104人力銀行合作，針對2011至2021十年來就業資料庫進行的大數據分析，篩選大學畢業生第一份工作的「實際月薪」數字。

工程是傳統熱門學群，起薪最高由台灣大學與清華大學同以40K奪冠，成功、中央、陽明交大則以38K並列第三。遠見表示，這五所大學都是傳統國立名校，台清交成被譽為高教四大天王，中央則是以基礎科學、地球科學、工程領域聞名，各校在學生程度、師資水準、校友人脈、資源豐富、產學合作上，都具有強大優勢，也備受企業肯定。

至於資訊類，遠見表示，近兩年資訊科系的入學分數不斷往上衝，被稱為「大資工時代」。有四所大學並列第一，分別是台大、陽明交大、成大、政大，起薪同為40K。

商管類以台大管院最受肯定，前五強中只有東吳是私校。遠見雜誌表示，商管學群入榜起薪前五的學校，都是傳統相關領域的強校，台大管院名列第一，政大商院排名第二，成大管院、清大科管則是第三第四名。

商管學群中起薪前五強中唯一的私立大學──東吳大學，不只是商管財金領域最具代表性的老牌私校，2015年成立「巨量資料管理學院」，更是全台灣最領先鎖定「金融科技」最轉型的學校之一。隨著台灣各大小企業近年紛紛開始進入數位轉型的高峰期，這批預先培養的數位管理人才，也就變得更加火紅，帶動企業以高起薪對於東吳商管類別學生的更加肯定。

法政學群方面，台大、政大和北大三所此一領域的傳統名校分列起薪前三名。老牌私校中原、淡江、東吳則都進入前五名，這三所學校也都是法政領域的傳統強者，其中東吳法律系以英美法為特色，和政大、北大同為國內司法界三大強權，東吳政治系更因多位校友進入國會，曾有「國會第三大黨」暱稱。

人文社會以台科大與台大並列冠軍，打破技職傳統印象。人文社會學群一直被視為「起薪較弱」的學科，遠見特別請104人力銀行篩選包括「大眾傳播學群」「外語學群」「文史哲學群」「教育學群」和「社會與心理學群」的大學畢業生起薪，或許不如工程、資訊等熱門科系，但和法政領域差不多。而人文社會學群拿到高起薪的新鮮人，學校背景更多元，例如臺科大就與台大同以34K並列冠軍，北科大也以33K名列第三，打破科大「工科掛帥」傳統印象。