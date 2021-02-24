快訊

北市南陽街民宅失火波及網咖 警消急滅火疏散25人

富豪們的星際爭霸戰？特斯拉vs.亞馬遜的太空事業競賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遠見公布起薪最佳大學 這所學校稱霸五大學群34K起跳

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
遠見雜誌公布各大學五大就業熱門學科領域的起薪報告。圖／遠見提供
遠見雜誌公布各大學五大就業熱門學科領域的起薪報告。圖／遠見提供

學測成績今天公布，考生也開始為填志願煩惱。遠見雜誌最新出刊的2021大學暨技職入學指南，與104人力銀行合作，公布各大學五大就業熱門學科領域的起薪報告。工程學群以台大、清大起薪40K最高，資訊由台大、陽明交大、成大、政大40K並列第一，台大同時也以40K、35K、34K，拿下商管、法政與人文社會學群起薪排行榜冠軍。　

遠見表示，雖說許多教育專家強調「大學不是職訓所」，但畢業後還是要接軌就業，每年選填志願，「未來就業狀況」與「產業起薪高低」依然是學生和家長的重要考量。此報告與104人力銀行合作，針對2011至2021十年來就業資料庫進行的大數據分析，篩選大學畢業生第一份工作的「實際月薪」數字。

工程是傳統熱門學群，起薪最高由台灣大學與清華大學同以40K奪冠，成功、中央、陽明交大則以38K並列第三。遠見表示，這五所大學都是傳統國立名校，台清交成被譽為高教四大天王，中央則是以基礎科學、地球科學、工程領域聞名，各校在學生程度、師資水準、校友人脈、資源豐富、產學合作上，都具有強大優勢，也備受企業肯定。

至於資訊類，遠見表示，近兩年資訊科系的入學分數不斷往上衝，被稱為「大資工時代」。有四所大學並列第一，分別是台大、陽明交大、成大、政大，起薪同為40K。

商管類以台大管院最受肯定，前五強中只有東吳是私校。遠見雜誌表示，商管學群入榜起薪前五的學校，都是傳統相關領域的強校，台大管院名列第一，政大商院排名第二，成大管院、清大科管則是第三第四名。

商管學群中起薪前五強中唯一的私立大學──東吳大學，不只是商管財金領域最具代表性的老牌私校，2015年成立「巨量資料管理學院」，更是全台灣最領先鎖定「金融科技」最轉型的學校之一。隨著台灣各大小企業近年紛紛開始進入數位轉型的高峰期，這批預先培養的數位管理人才，也就變得更加火紅，帶動企業以高起薪對於東吳商管類別學生的更加肯定。

法政學群方面，台大、政大和北大三所此一領域的傳統名校分列起薪前三名。老牌私校中原、淡江、東吳則都進入前五名，這三所學校也都是法政領域的傳統強者，其中東吳法律系以英美法為特色，和政大、北大同為國內司法界三大強權，東吳政治系更因多位校友進入國會，曾有「國會第三大黨」暱稱。

人文社會以台科大與台大並列冠軍，打破技職傳統印象。人文社會學群一直被視為「起薪較弱」的學科，遠見特別請104人力銀行篩選包括「大眾傳播學群」「外語學群」「文史哲學群」「教育學群」和「社會與心理學群」的大學畢業生起薪，或許不如工程、資訊等熱門科系，但和法政領域差不多。而人文社會學群拿到高起薪的新鮮人，學校背景更多元，例如臺科大就與台大同以34K並列冠軍，北科大也以33K名列第三，打破科大「工科掛帥」傳統印象。

台大 政大 交大

延伸閱讀

《遠見》2021起薪最佳大學／台大稱霸五大學群 畢業至少34K起跳

大學學測今天上午9時開放查詢成績 網址在這裡

育才 東海打造AI實作場域

改變人生的軌跡 從佛光大學開始

相關新聞

遠見公布起薪最佳大學 這所學校稱霸五大學群34K起跳

學測成績今天公布，考生也開始為填志願煩惱。遠見雜誌最新出刊的2021大學暨技職入學指南，與104人力銀行合作，公布各大學...

育才 東海打造AI實作場域

數位科技加速改變社會與產業，大學教育也必須與時俱進。東海大學有感人才培育、發展ＡＩ是台灣當務之急，為讓學生提早成為具備未...

中山大學成立社會企業挺小農 避免盤商層層分潤添收益

中山大學南台灣跨領域科技創新中心成立「Farming發名國際」，是專為中小農設立的社會企業，與使用友善耕作的農友合作，透...

理工生新勁敵！高薪媲美台清交成，政大資科系憑什麼？

《遠見》與104人力銀行獨家合作的「2021起薪最佳大學大數據報告」，資訊類畢業生起薪排名中，與台大、交大、成大並列最高起薪的，竟是幾乎都是人文社科科系的政大。 究竟「政大資訊科學系」有何魅力？

成大國防學士班 就讀有補助

成功大學今年與國防部合作，首度開設國防學士專班，3月2日到3月5日開放報名，學制為4年制，全校10個學系，共提供15個招...

交大研發篩選健康精子 李茂盛：有助於提高生育率

交通大學生醫工程研究所研發出能篩選健康精子的人工生殖微流體晶片「精液求精」並和台中市茂盛醫院合作進行臨床測試，獲得202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。