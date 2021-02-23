理工生新勁敵！高薪媲美台清交成，政大資科系憑什麼？

《遠見》與104人力銀行獨家合作的「2021起薪最佳大學大數據報告」，資訊類畢業生起薪排名中，與台大、交大、成大並列最高起薪的，竟是幾乎都是人文社科科系的政大。 究竟「政大資訊科學系」有何魅力？

很多人看到這結果，內心浮現的第一個疑問可能是：「政大有資訊科學系嗎？」

其實有的。政大理學院在應數、心理之外，還包含了「資訊科學系」，這也是政大大學部唯二的非人文社科科系（另一為應數）。

一個全校師生幾乎都是文組、沒有其他理工類科系支援的政大資科系，憑什麼和台、成、交平起平坐成為起薪最高的資訊人？

「關鍵在於AI時代來臨，資訊人才需求開始『從硬轉軟』，」政大資科獨立升格為資訊學院的重要推手、政大資科系教授兼電子計算機中心主任胡毓忠說道。

胡毓忠解釋，過去十年，產業對於資訊人才的需求，主要以高科技產業為主，人才能力強調「機電整合」，政大缺乏工程、電機相關科系可以串連，確實是先天硬傷。

但今後的資訊應用，很明確將走向「AI為王」，企業需要的不只是超會coding的工程師，還包括知道怎麼把企業大數據轉化為營運關鍵決策、改善營運盲點的人才。

這時政大文法商科系的深厚背景、師資、人脈，所串連能夠培育出來的「AI資訊人」，就是其他理工學校培養不出來的企業轉型關鍵人才，「台清交成能做的，政大或許競爭力不同；但政大能做的，其他學校也做不來。」

下階段資訊人才的核心：「AI思維」

胡毓忠進一步解釋，過去資訊人才的培育，著重的是「程式能力」，學校訓練出coding能力高超的工程師，企業有什麼系統需求，工程師幫忙完成。那個年代，資訊人才優劣的關鍵是「技術為王」，人才培育用的是工程師思維，強調的是寫程式的硬實力。

但當AI開始改變企業未來，如何從海量大數據中，針對企業經營需求，找出關鍵數據，設計出相關運算模型，幫企業撈對資料、作出分析，優化現有流程、解決營運問題，就是未來資訊人員在AI時代下的核心技術。

這時候，光會寫程式已經不足夠，知道企業在其產業規範下的運作方式、現有系統、相關法規，才會知道怎麼寫出對的模型，撈出對的數據，推導出真正對企業有幫助的運算結果。

胡毓忠強調，這就是「AI思維」或「運算思維」。程式能力強的資訊人才永遠都被需要，但當愈來愈多非資訊或科技產業的企業也要導入AI應用，對資訊人員的需求，也就將從「很會coding」，走向還要對其他產業有所理解的「很會分析」。

這也是為何台積電今年與國內七所大學聯手開課「雲端大數據基礎實務」，提供學期中到台積電參訪、表現優異學生到台積電實習等難得機會，選中的七所大學中，政大是唯一一所人文社科類型大學。

「非理工背景資訊人才」成為新藍海

對企業來說，各界爭搶優秀資訊人才，台清交成等理工名校學生，往往都被高科技或資訊業先一步搶走，但金融、行銷、法政、媒體、公部門也都急需一批能跨理解「非理工」產業知識的資訊人，「政大這樣文法商背景培育出來的資訊人才，就剛好接上這一大波需求。」

例如金融服務，過去民眾投資理財，很多都是依靠理專做建議，但如今愈來愈多人改用「AI智能投資平台」，由理財機器人（Robo-advisor）幫忙推薦，不只方便、即時，甚至更準。

智能投資背後需要的，就是要既懂金融市場、股市運作、投資方法，也要資訊的人，才能寫出正確的運算模型，「這就是有『AI思維』的『未來金融資訊人』，」胡毓忠說。

這類人才，傳統金融科系很難培養，就算學生修了程式課，也難以跨域成功。因為AI不只牽涉單純的「會寫程式」而已，還包括演算法、系統程式、離散數學、資料結構、物件導向……需要有深刻的資訊運作原理與系統理解，才能成功達到AI目標。

相反的，傳統的資工科系也不一定能夠培育，因為不是每所學校都有強大的商學院、法學院、傳播學院、社科學院，以及對應的銀行界、媒體界、法學界、公部門人脈，把產業知識、現實需求回饋給學校。

政大資科系獨立為資訊學院，與台積電合作

而政大有全國首屈一指的金融、法律、大傳、公行、財政、地政等科系，「政大資訊學院的成立，與校內目前的十個學院都有關連。」胡毓忠舉例，可結合教育學院發展數位學習、與法學院探討科技倫理與隱私保護，或和傳播學院合作發展新數位媒體影響力，和社科院與商學院合作數位轉型等教學與研究。

政大資訊學院第一階段除了上述與台積電合作的「雲端大數據基礎實務」外，還會推出開放校內其它院的學生們修習的「人工智慧應用學士學位」學程。

「台清交成培育的，是電機資訊的工程人才；政大培育的，是能用資訊思維去解決非硬體、非資訊問題的數位營運人才，」胡毓忠點出了政大資訊人才的差異化策略，把看似缺乏理工科系奧援的劣勢，轉化為服務非理工領域企業的優勢，政大資訊人才從紅海走向藍海，這也是能夠被企業高薪肯定的原因。

（作者／謝明彧 本文出自2021.2.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）