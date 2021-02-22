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交大研發篩選健康精子 李茂盛：有助於提高生育率

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
交通大學生醫工程研究所研發出能篩選健康精子的人工生殖微流體晶片「精液求精」並和台中市茂盛醫院合作進行臨床測試，去年獲得2020國家新創獎肯定，茂盛醫院院長李茂盛（中）認為將有助於提高生育率。圖／茂盛醫院提供
交通大學生醫工程研究所研發出能篩選健康精子的人工生殖微流體晶片「精液求精」並和台中市茂盛醫院合作進行臨床測試，去年獲得2020國家新創獎肯定，茂盛醫院院長李茂盛（中）認為將有助於提高生育率。圖／茂盛醫院提供

交通大學生醫工程研究所研發出能篩選健康精子的人工生殖微流體晶片「精液求精」並和台中市茂盛醫院合作進行臨床測試，獲得2020國家新創獎肯定，交大目前正向美國FDA及台灣GMP申請運用許可。若獲通過，茂盛醫院院長李茂盛認為將有助於提高生育率。

李茂盛說，該晶片能將健康精子篩選率由傳統分離法75％大幅提升至90％，篩檢出比較健康的精蟲，可望造福受精率低於50％的不孕夫妻。這是該院第一次和交通大學共同合作，最終目的是希望透過這項最新技術，篩檢出比較健康的精蟲，以提高人工受孕懷孕率、試管成功率。

他說，很多夫妻不孕，起因於先生的精蟲不好，連帶地受精率也差，有這方面問題的病人約佔不孕族群的10％；未來，受精率低於50％夫妻就非常適合採用本技術，以克服不孕的問題。

交大教授鍾成晏說，精液求精生殖晶片除了能將健康精子篩選率由傳統分離法75％大幅提升至90％，並大幅降低DNA損傷至3％。這項技術是從去年7月開始與茂盛醫院進行合作，去年12月獲得2020國家新創獎肯定。雖尚未於臨床應用，但已準備向美國FDA及台灣GMP同步申請許可證。李茂盛說，屆時，依茂盛醫院累積的數據資料，臨床上運用此技術，可嘉惠約10％的不孕夫妻。

茂盛醫院生殖中心主任黃俊嘉也表示，因全球少子化嚴重，不只台灣，連亞洲的日、韓或歐美的高度工業化國家都很需要高端生殖醫學技術，非常看好這項研究案的發展前景。

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