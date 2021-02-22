成大首度與國防部合作開設國防學士專班 只有15名額

成大今年首度與國防部合作，開設國防學士專班，3月2日到3月5日開放報名，學制為4年制，全校10個學系，共提供15個招生名額，就讀期間每個月都有生活輔助，畢業後將任少尉，服預備軍官現役5年。

報考成大國防學士專班，須國內外公立或已立案私立高中、高職以上畢業或符合「入學大學同等學力認定標準」第二條規定資格，且參加110學年度學科能力測驗，成績達招生學系的檢定標準。

體格基準部分須符合一、身高：男性160-195公分、女性155-185公分，二、身體質量指數（BMI）：男性17-31、女性17-26，三、視力:矯正後達0.6以上，且兩眼配鏡總度數各在600度以內，且身體任何部分不得有刺青(紋身)。

成大表示，10個招生學系，共計15個招生名額，分別為法律2名、心理1名、數學1名、電機工程1名、資訊工程1名、化學工程1名、材料科學工程1名、土木工程2名、系統及船舶機電工程2名、航空太空工程3名。各學系招考官科及名額、檢定標準、甄試項目等，詳見成大招生組網站最新消息簡章公告。